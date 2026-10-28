Una experta en protocolo explica cómo acertar con el ‘dress code’: «Vestir con etiqueta no significa disfrazarse»

Abrir una invitación y ver escrito en la parte de abajo la palabra Etiqueta o su sustitutivo dress code puede generar dos reacciones: alegría o una auténtica oleada de pánico. Lejos de esa idea alarmista, lo cierto es que saber elegir bien un código de vestimenta puede ser una herramienta para poder sacar mucho partido. María José Gómez y Verdú, experta en protocolo y etiqueta, destaca la función de un código de vestimenta para «facilitar la convivencia, transmitir respeto y ayudarnos a desenvolvernos con seguridad en diferentes situaciones sociales». Saber elegirla es la clave del éxito; por eso, hemos hablado con la experta para ver cómo afrontar un dress code desde el punto de vista del anfitrión y de los invitados.

¿Por qué nos asusta el ‘dress code’?

Hay una reacción inmediata en las personas cuando estas reciben una invitación e, inmediatamente, leen la palabra dress code en algún punto de la invitación. «La etiqueta se ha interpretado, en ocasiones, desde una perspectiva demasiado rígida, cuando su verdadera esencia es mucho más humana», destaca la experta. Hay un miedo generalizado que dista de la verdadera funcionalidad de este código: «Es una herramienta para relacionarnos con consideración, especialmente en contextos donde no conocemos a todos los presentes», apunta María José.

El perfecto anfitrión

«Un buen anfitrión no se limita a abrir las puertas de su casa o de un espacio; facilita que sus invitados encuentren su lugar. Presenta a las personas que no se conocen, propone temas de conversación que permitan participar a todos, evita situaciones embarazosas y está atento a quien pueda sentirse desplazado», apunta la experta. Además de saber establecer ayudas entre sus invitados para que estos se sientan bienvenidos e integrados en la fiesta.

Bien utilizado, la etiqueta puede ser parte de la fórmula para ser un perfecto anfitrión. «Aplicar el protocolo con inteligencia significa saber cuándo seguir una convención y cuándo adaptarla para que nadie se sienta fuera de lugar», apunta la experta. Y es que no es sólo una ayuda para que los invitados sepan cómo acudir vestidos, sino una herramienta para que todos se sientan integrados.

En palabras de la experta, bien elegido, el código de vestimenta «permite transformar una reunión en una experiencia con intención. Y eso no depende necesariamente del presupuesto, sino de la capacidad del anfitrión para anticiparse, cuidar los detalles y comprender qué quiere transmitir con su celebración». Para ello, hay ciertos trucos que nos adelanta María José.

Una herramienta integradora

«La etiqueta no debería servir para establecer jerarquías ni para demostrar quién conoce más normas», contrapone. De hecho, uno de los grandes errores es cuando este código se establece como un elemento de exclusión. Este error sucede, según la experta, «cuando la forma adquiere más importancia que el fondo, cuando alguien se siente juzgado por desconocer una norma o cuando el deseo de parecer elegante termina generando distancia, inseguridad o incomodidad».

Como anfitrión, esto es uno de los grandes errores que puedes cometer: establecer un dress code pensando en cómo te sentirás tú. «La verdadera distinción no consiste en hacer que los demás perciban nuestra educación, sino en conseguir que perciban la suya propia. Para mí, la mejor etiqueta es aquella que se nota en el bienestar que generamos, no en la rigidez de nuestro comportamiento».

Prevenir siempre es curar

Una mesa bien organizada, una iluminación cálida, una música elegida con criterio o una bienvenida personal… hay muchos aspectos de un cóctel que entran en juego a la hora de dar forma a una fiesta. Que todos ellos tengan sentido entre sí depende de dos puntos muy importantes. El primer es la planificación: «Saber cuántas personas asistirán, prever sus necesidades, organizar correctamente los espacios y cuidar el ritmo de la velada evita improvisaciones que pueden restar armonía al conjunto».

El segundo, la coherencia. «No necesitamos una vajilla de lujo si sabemos combinar con gusto los elementos que tenemos, ni una decoración abundante si unos pocos detalles están bien elegidos». Sólo así la experta señala que se podrá poner en valor todos los elementos que hay en una fiesta.

¿Cómo elegir bien la ropa para un cóctel?

Conoces la temática, el dress code está perfectamente marcado, pero, ahora, ¿cómo haces para que tu estilismo tenga coherencia? «Mi consejo sería partir de una base adecuada al evento y añadir después los elementos que nos representan», comienza María José. «Vestir con etiqueta no significa disfrazarse de lo que se espera de nosotros, significa expresar quiénes somos con sensibilidad hacia el lugar y las personas que nos acompañan».

Un consejo: no te cortes y ajusta tus gustos al encuentro. «Elegancia y discreción no son sinónimos de uniformidad. Podemos expresar nuestra personalidad mediante el color, los complementos, las texturas, una joya especial o una silueta determinada, siempre que el conjunto sea coherente con el contexto». Es una forma de sentirte más cómoda con el estilismo elegido.

Eso sí, presta atención a las prendas y a su estado; así conseguirás que un estilismo sencillo se vea elegante. En eventos profesionales, una recomendación de la experta es evitar cualquier elección que pueda distraer innecesariamente del propósito de la reunión. En celebraciones privadas, por el contrario, «el margen para experimentar puede ser mayor, siempre que se respete el código indicado».

Navidad y cenas de empresa: estos son los mejores ‘dress code’

Con la llegada de las cenas y los cócteles navideños, es común que empieces a cuestionarte (como invitada y como organizadora) cuáles son los dress codes más habituales y cuáles resultan más elegantes y favorecedores para este tipo de eventos. En general, algo que María José subraya es que, en las celebraciones navideñas, encontramos principalmente cuatro códigos de vestimenta: cocktail, smart casual, business formal y black tie, «aunque este último suele reservarse para acontecimientos especialmente formales». En muchos eventos también se utiliza la indicación festive attire, que permite incorporar elementos propios de la temporada con mayor libertad.

El cocktail attire es uno de los más versátiles para estas fechas. En el caso de las mujeres, permite apostar por vestidos de cóctel, conjuntos de dos piezas, monos sofisticados o trajes de pantalón con tejidos especiales. En el caso de los hombres, un traje bien ajustado, una camisa cuidada y un calzado elegante suelen ser una elección acertada, sin necesidad de recurrir siempre a la corbata.

es para estas fechas. En el caso de las mujeres, permite apostar por vestidos de cóctel, conjuntos de dos piezas, monos sofisticados o trajes de pantalón con tejidos especiales. En el caso de los una camisa cuidada y un calzado elegante suelen ser una elección acertada, sin necesidad de recurrir siempre a la corbata. El smart casual funciona bien en encuentros más relajados, mientras que el business formal resulta apropiado para determinadas cenas corporativas, donde conviene mantener una imagen profesional sin renunciar a un toque festivo.

En cuanto a colores y tejidos, «los tonos burdeos, verde profundo, azul noche, negro, champán y algunos acabados metalizados funcionan especialmente bien en Navidad». Mientras que «el terciopelo, la seda, el satén y la lana de buena calidad aportan textura y profundidad».