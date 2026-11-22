Luca Guadagnino es uno de los cineastas más respetados de la actualidad, pero también es un autor que encadena numerosas salidas de proyectos que o bien se quedan en tierra de nadie o, por otra parte, terminan cancelándose. Aunque esta es parte de la propia estrategia del realizador italiano, quien se adhiere a múltiples producciones independientes para mantenerse ocupado, logrando siempre que alguna termine llegando a buen puerto. Ahora, según unas recientes declaraciones, el responsable de títulos como Call me by your name o Rivales ha revelado otra noticia amarga para los incondicionales de su cine: su remake de American Psycho ha sido –por el momento– descartado.

La secuela de Call me by Your Name, la adaptación de El señor de las moscas, el biopic de Audrey Hepburn con Rooney Mara o la cinta bélica de DC Studios, Sgt. Rock, Guadagnino es experto en darnos falsas esperanzas sobre apuestas estimulantes que no terminan viendo la luz del día. El problema es factorial y no responde solo a la implicación múltiple del palermitano. A menudo, el corte autoral y los procesos del director son incompatibles con la visión comercial de los grandes estudios, recurriendo a temáticas arriesgadas e incluso infiriendo por accidente en conflictos corporativos como el de Artificial, un título sobre la crisis de OpenAI y la figura de Sam Altman, cuya distribución terminó descartada por Amazon al firmar esta un acuerdo multimillonario con dicha empresa de inteligencia artificial. Eso sí, el filme ha terminado encontrando su lugar en la industria de la mano del sello independiente Neon.

Desgraciadamente, la revisión de la novela de Bret Easton Ellis del italiano no está sucediendo tal y como él mismo ha explicado en el podcast Crew Call de Deadline.

Luca Guadagnino confirma que no dirigirá el remake de ‘American Spycho’

Hablando con el periodista de Anthony D’Allesandro, Guadagnino contó que ya no estaba vinculado al proyecto que Lionsgate anunció hace dos años:

«Scott Z. Burns escribió un guion fantástico. Lamentablemente par mí, en este momento no se va a realizar».

El casting para localizar al actor que heredase el rol de Christian Bale se alargó durante meses, barajando roles como el de Austin Butler o Patrick Schwarzenegger. La idea de un remake, que en realidad se vendió como una nueva adaptación del material de Ellis, no ha estado exenta de problemas. El escritor reveló en febrero del presente año que varios actores «lo habían rechazado» y que Burns había tenido que reescribir un nuevo borrador de guion para un actor que había rechazado la versión anterior.

¿Dónde podemos ver ‘American Psycho’ en el streaming?

Estrenada en el año 2000, American Psycho es hoy en día una cinta de culto. Está disponible en las plataformas de Disney Plus y Filmin.