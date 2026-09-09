Primer adelanto de ‘Artificial’: la polémica e inquietante película de Luca Guadagnino sobre Sam Altman, fundador de OpenAI

Artificial va a ser uno de esos proyectos cuya campaña promocional va a tejerse prácticamente sola: es la película sobre la IA que Amazon no se atrevió a distribuir. Tras ser financiada por el estudio de la marca fundada por Jeff Bezos, de la noche a la mañana, la cinta dirigida por Luca Guadagnino fue rechazada por la corporación, cancelando esta la distribución de la cinta en cines. Una acción que podría haber pasado desapercibida, de no ser por el acuerdo cuatro meses atrás entre Amazon Web Services y OpenAI, la empresa que el filme de Guadagnino expone en su próxima película, con un Andrew Garfield que encarna a su principal fundador, Sam Altman.

Productoras como Netflix, A24 o Focus Features no quisieron siquiera pujar por adquirir los derechos de distribución de una Artificial que, a priori, podría ser una de las grandes candidatas a los principales premios del circuito. Finalmente, el rescate llegó de la mano de Neon, la distribuidora independiente que se llevó el Oscar con Parásitos en 2020 y con Anora en 2025. El primer adelanto ha sido publicado hace algunas horas y las reacciones hacia el tono y la atmósfera que despiertan la creación de la compañía insignia del auge de la IA no se han hecho esperar. El trabajo del director de Call Me by Your Name (2017) no parece demasiado amable ni esperanzador con el grupo de personas que crearon ChatGPT.

‘Artificial’: ¿La secuela espiritual de ‘La red social’?

«Abrimos juntos la caja de Pandora. El futuro es inevitable. Los países caerán. Las industrias van a colapsar. Y nosotros seremos los encargados de guiar a la gente a este nuevo mundo», explica un inquietante Garfield en la piel de Altman en este tráiler inaugural de Artificial.

El adelanto comienza desde la naturaleza de Silicon Valley, un coche de lujo, mansiones repletas de jardines, hasta que el rol del actor norteamericano se introduce en un sótano a modo de búnker. Allí, Altman tiene una colección de armas. Después vemos una sucesión de imágenes cargadas de tensión para al final observar el implacable retrato de un CEO con una ambición desmedida.

Aunque Andy Sorkin sea el que esté firmando la continuación de La red social (2010), titulada El precio de la red, no son pocos los que ven en Artificial a una secuela espiritual del trabajo de Fincher. Si Mark Zuckerberg cambió la forma en la que nos relacionamos gracias a Facebook, la primera gran red social, Altman es en cierta medida otro pionero que está modificando por completo la manera en la que las personas accedemos y recopilamos información en internet.

artificial looks genuinely amazing i can’t stop thinking about that trailer pic.twitter.com/jcKkC0YJvT — Shadow Knight (@shadowknightdk) September 8, 2026

La sinopsis oficial compartida por FilmAffinity dice así: «En 2023, el CEO Sam Altman sufrió un confuso ciclo de despidos y recontrataciones en OpenAI, donde el consejo de administraciones se hizo con el control de la empresa y lo destituyó, pero acabó volviendo en un enrevesado ciclo de noticias que sacudió internet».

Reparto y fecha de estreno

Aparte de Garfield, Yura Borisov encarna a Ilya Sutskever, cofundador de OpenAI. Tras ellos, encontramos a Monica Barbaro, Cooper Hoffman, Cooper Koch, Ike Barinholtz, Mark Rylance y Jason Schwartzman, entre otros.

Artificial llegará a los cines estadounidenses el 25 de diciembre. En España todavía no tiene distribuidora ni fecha de estreno oficial.