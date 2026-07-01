‘Artificial’ llegará a los cines: Neon adquiere la película sobre el fundador de OpenAI rechazada por Amazon

Sólo le quedaban algunos detalles para poner el punto y final a la producción, pero hace algunas semanas conocimos el desplante hacia Artificial de Amazon MGM. De la noche a la mañana y sin ningún tipo de argumento justificable, la compañía de Jeff Bezos renunciaba a los derechos de distribución de una historia biográfica que retrata las idas y venidas del Sam Altman, fundador de OpenAI. Según varias fuentes, el retrato del empresario no es nada amable y teniendo en cuenta el acuerdo multimillonario de ambas compañías, la audiencia y los medios simplemente han seguido un camino de migas que indica que la major no ha querido perjudicar sus recientes relaciones comerciales. Dicha complicación podía haber llevado a que la película dirigida por Luca Guadagnino entrase en el limbo del mercado de la exhibición. Sin embargo, Neon ha terminado aceptando el reto rechazado por otros terminales como Neon, Mubi o Netflix.

Artificial está casi terminada y tiene al nominado al Oscar Andrew Garfield como Altman. En su momento, Amazon quería estrenarla a principios de 2027. No obstante, OpenAI y la plataforma de comercio electrónico llegaron a un trato para que la empresa de inteligencia artificial utilizase la funcionalidad de la nube de Amazon Web Services. Se especula que el acuerdo podría estar valorado en 50.000 millones de dólares.

En su comunicado anunciando la renuncia, Amazon MGM explicó que aunque respetaba la figura del director de Call me by your name (2017) y Rivales (2024), Artificial se beneficiaría más si la estrenaba «otro estudio», prometiendo encontrarle un nuevo hogar al proyecto. Ahora, Neon será un refugio que buscará impulsar la cinta en la carrera del próximo circuito oficial de premios.

Neon estrenará ‘Artificial’

Según explica el estudio responsable de Anora y Longlegs, Aritficial narra «los trascendentales días previos al repentino despido y posterior reincorporación de Sam Altman como director ejecutivo de OpenAI, mientras el destino de quien controlará la tecnología en el centro de una carrera armamentística de IA pende de un hilo». Neon todavía no le ha puesto una fecha de estreno, pero ha señalado que la incluirá en su carrera por los premios Oscar del próximo año.

El largometraje está escrito por Simon Rich, guionista de Saturday Night Live, y narra una versión ficcionada de ese periodo de crisis, entre despidos y destituciones de la junta. Una maniobra orquestada por el cofundador de la empresa, Ilya Sutskever, quien en la película es interpretado por Yura Borisov, coprotagonista de Anora. El resto del elenco se articula con Monica Barbaro como la directora de tecnología de OpenAI, Mira Murati; Mark Rylance como el pionero de la IA, Geoffrey Hinton; e Ike Barinholtz en la piel de Elon Musk.

La comparan con ‘La red social’

En el podcast The Town, se describió a la cinta como muy poco halagadora hacia las figuras de Altman y Musk, sobre todo en cómo esta habla del uso de la IA y el poder de esta para distorsionar la cultura y en una visión un tanto catastrófica, de cómo puede ser un medio que termine acabando con el mundo tal y como lo conocemos.

¿Será Artificial una actualización digna de lo que vivimos con el estreno de La red social (2010)?