Amazon retira ‘Artificial’: ¿la alianza con OpenAI ha matado el estreno del biopic sobre Altman?

Tras una larga preproducción y con la cinta casi terminada, la empresa de Jeff Bezos ha decidido no estrenar Artificial. El largometraje cuenta la historia de Sam Altman, el CEO de OpenAI, con la visión autoral de Luca Guadagnino (Call me by your name) y con el nominado al Oscar, Andrew Garfield, en el papel principal. La decisión es bastante controvertida, pues dicha retirada llega pocos meses después de la asociación estratégica de Amazon con la empresa de inteligencia artificial, la cual tuvo un acuerdo de 50.000 millones de inversión con AWS (Amazon Web Services) en clave de proveedor de infraestructura.

La multinacional no lo ha confirmado, pero no son pocos los que interpretan un conflicto de intereses evidente: Amazon no quiere ser el faro de un filme que no muestra una versión amable de Altman. Aunque desde la major emitieron un comunicado, intentando argumentar la decisión de apartar a Artificial de su calendario de estrenos y su compromiso por buscarle una nueva compañía a un filme que ya ha pasado unas pruebas de audiencia realmente positivas. Por el momento, Neon, MUBI, Netflix y Focus Features no han querido entrar en la puja y de poder verla, ahora su llegada a las salas no se dará como mínimo, en 2027.

‘Artificial’ es retirada del plan de Amazon MGM

En un comunicado emitido por un portavoz de Amazon a THR, la marca ha querido expresar su más sincera disculpa al director y manifestar su compromiso de solucionar el problema, encontrándole al proyecto una distribuidora que logre darle salida y proyectarla en el patio de butacas global:

«Sentimos el máximo respeto y admiración por Luca Guadagnino como cineasta galardonado, por no mencionar la larga relación que mantenemos con él y que esperamos continuar. Creemos que Artificial se beneficiaría más si fuera distribuida por otro estudio y estamos trabajando estrechamente con el equipo de producción para encontrarle un nuevo hogar a la película», recogía The Hollywood Reporter de las declaraciones de un directivo del terminal.

Una cinta al estilo de ‘La red social’

La trama principal de Artificial se centra en noviembre del 2023, durante los caóticos días del despido y reincorporación de Altman en OpenAI.

Con un presupuesto que ronda los 40-75 millones de dólares, el filme de Guadagnino concentra un gran reparto alrededor de Garfield. Ike Barinholtz es Elon Musk, Monica Barbaro es Mira Murati y Yuriy Borisov encarna a Ilya Sutskever.

Las pruebas de visionado la colocan en una especie de nueva «La red social» y según reportes internos, el director italiano y su equipo estaban muy decepcionados con Amazon, ya que desde el principio la marca había apoyado el desarrollo del proyecto e incluso existía la idea de un posible futuro recorrido en el circuito de premios.

El caso de Artificial responde a la idea general de cómo los grandes intereses corporativos pueden terminar influyendo directamente en la toma de decisiones de Hollywood.