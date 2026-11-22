Karlos Arguiñano, nacido en Beasain (Guipúzcoa) en 1948, comenzó a interesarse por la cocina desde pequeño. Tras formarse en hostelería, trabajó en distintos establecimientos antes de abrir su propio hotel-restaurante en Zarauz en el año 1979. Durante los años 70 participó, junto a profesionales como Juan Mari Arzak y Pedro Subijana, en la creación de la Nueva Cocina Vasca.

Su trayectoria televisiva comenzó en 1989 y, desde entonces, ha acercado la cocina a millones de espectadores con su estilo cercano y desenfadado. Ahora, de cara a Nochevieja, Karlos Arguiñano propone un plato que conquista por su sabor: patatas a la importancia. Así, demuestra que no hacen falta ingredientes caros para disfrutar de un Fin de Año muy especial alrededor de la mesa.

El plato favorito de Karlos Arguiñano en Nochevieja

Karlos Arguiñano lleva décadas reivindicando las patatas a la importancia como una alternativa deliciosa para despedir el año. Se trata de una receta rápida, económica y con un sabor y una textura que conquistan a mayores y pequeños. El cocinero vasco defiende que no es necesario pasar horas en la cocina para preparar una cena especial; su versión de este clásico de la gastronomía apuesta por la sencillez y los aromas, con la patata como ingrediente estrella.

El origen de las patatas a la importancia se encuentra en la provincia de Palencia, concretamente en la zona de Alto Campoo, pero actualmente es un clásico de todo el norte peninsular. La receta consiste en rebozar las rodajas de patata, freírlas hasta que queden doradas y terminar de cocinarlas en una salsa aromática preparada con azafrán y vino blanco. Tras la cocción, las patatas quedan tiernas y adquieren una textura melosa que, junto con el característico aroma del azafrán, las convierte en un plato ideal para Nochevieja.

Para la cena del próximo 31 de diciembre, el cocinero vasco ofrece una serie de recomendaciones. «Cuando tengáis dudas, haced lo que sabéis que os sale bien. No experimentéis el día que hay más gente en casa. No os volváis locos con las comidas de Navidad. Algunos estaréis esperando a que lleguen estos días para hacer algo distinto. Si tenéis alguna duda y queréis hacer alguna cosa nueva, ensayadla unos días antes», comenta.

Y, para los más indecisos, les invita a preparar alguna de sus elaboraciones: «con cualquiera de las recetas que yo hago aquí cada día podéis preparar un pedazo de plato». Para terminar, Arguiñano transmite una reflexión muy interesante: la Nochevieja no consiste en sorprender ni impresionar a la familia, sino en disfrutar del placer de reunirse y compartir tiempo juntos. También recuerda la importancia de organizarse con antelación y dejar algunas cosas hechas para poder disfrutar de la celebración sin prisas ni complicaciones.

Ingredientes y elaboración

Para preparar las patatas a la importancia para cuatro personas necesitarás los siguientes ingredientes: 800 gramos de patatas, tres huevos, una cebolleta, dos dientes de ajo, 100 mililitros de vino blanco, harina, aceite de oliva virgen extra, unas hebras de azafrán, 700 mililitros de caldo, sal y perejil fresco.

En primer lugar, pela las patatas y córtalas en rodajas de aproximadamente un centímetro de grosor. Añade un poco de sal y, mientras tanto, bate los huevos en un recipiente y coloca la harina en un plato. A continuación, pasa cada rodaja de patata primero por el huevo batido y después por la harina, procurando que queden bien cubiertas. Calienta abundante aceite en una sartén y fríe las patatas durante unos minutos, sin necesidad de que se cocinen por completo. Cuando estén ligeramente doradas, retíralas y colócalas sobre un plato cubierto con papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Reserva mientras preparas el resto de ingredientes. Por otro lado, pela los dientes de ajo y machácalos. Incorpora las hebras de azafrán y el vino blanco, mezcla bien todos los ingredientes y reserva este majado. Después, añade un poco de aceite a una cazuela amplia y pon a pochar la cebolleta previamente picada en trozos pequeños. Sazona, incorpora una cucharada de harina y remueve durante unos instantes para que se cocine. Luego, vierte el majado de ajo, azafrán y vino blanco en la cazuela y mezcla para integrar todos los sabores. Coloca las patatas con cuidado, añade el caldo hasta cubrirlas y deja que se cocinen a fuego suave durante unos 15 o 16 minutos. Remueve de vez en cuando con delicadeza para evitar que las rodajas se rompan y conseguir que la salsa vaya adquiriendo una textura espesa y cremosa. Por último, prueba el guiso y rectifica el punto de sal si es necesario. Espolvorea un poco de perejil fresco picado por encima y sirve las patatas mientras todavía están calientes.

Las patatas a la importancia de Karlos Arquiñano están deliciosas recién hechas, cuando todavía conservan todo su calor y la salsa mantiene su textura melosa. Puedes servirlas como primer plato en Nochevieja o utilizarlas como guarnición para acompañar carnes y pescados.