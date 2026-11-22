Las cremas calientes resuelven el arranque de una comida festiva mejor que casi cualquier otro plato: entonan el cuerpo cuando afuera hace frío, permiten dejar gran parte del trabajo adelantado y evitan que los comensales lleguen al asado o al pescado con la sensación de haber comido demasiado rápido. Quien sigue el estilo de cocina de Karlos Arguiñano sabe que su mérito no está en complicar la despensa, sino en tratar bien el producto de mercado, respetar los tiempos de sofrito y no enmascarar los sabores con natas pesadas.

Las mejores cremas para Navidad de Arguiñano

En las mesas de diciembre suele haber tentación de llenar la bandeja de entrantes fríos y fritos que acaban pesando antes de tiempo. Una taza o un plato hondo de crema bien ligada cumple justo el papel contrario: abre el apetito, aporta calidez y deja margen para disfrutar después de los platos fuertes sin prisas.

Cuando se busca una base sabrosa que sirva tanto para aligerar un primer pase como para arrancar la noche, revisar un caldo de Navidad de Karlos Arguiñano ayuda a entender de dónde sale el fondo limpio y aromático que levanta muchas de estas recetas.

Crema de marisco para una ocasión especial

El marisco tiene un peso simbólico enorme en estas fechas, pero no siempre hace falta comprar piezas carísimas para lograr un sabor redondo. Aprovechar los jugos de cocción, un buen sofrito de cebolla, puerro y tomate, y un toque de brandy o vino blanco bien evaporado basta para construir un primer plato con presencia de celebración.

Si quieres una alternativa marinera accesible y con mucho carácter, la crema de mejillones de Arguiñano demuestra que un producto cotidiano puede vestirse de fiesta sin perder frescura.

Crema de calabaza, verduras y hortalizas

Frente a la intensidad del marisco o de los guisos contundentes, las hortalizas ofrecen dulzor natural, textura aterciopelada y un respiro bienvenido para el estómago. Combinar calabaza, zanahoria, puerro o patata permite jugar con el punto especiado, una pizca de nuez moscada, jengibre o comino, y cambiar por completo el registro del plato.

Quien busque un color distinto en la mesa puede fijarse en la crema de col lombarda de Arguiñano, un recurso vistoso que rompe con los tonos amarillos o anaranjados habituales del invierno.

Crema de champiñones y setas

Las setas y los champiñones aportan un fondo terroso y umami que encaja de maravilla con las carnes horneadas o los guisos de cuchara típicos de estas fiestas. Dorar bien las setas antes de incorporar el caldo marca la diferencia entre una crema plana y otra con profundidad; reservar unas láminas salteadas o unos picatostes crujientes para el emplatado remata el bocado sin recargarlo.

Consejos para preparar cremas navideñas

El orden importa casi tanto como el ingrediente. Rehogar las verduras a fuego suave, sin que se quemen ni amarguen, sienta la base del sabor; triturar a máxima potencia y pasar después por el chino o el colador fino garantiza una textura sedosa que se nota al instante. También conviene calcular bien el punto de espesor antes de servir: si reposa en la olla y gana cuerpo, un chorrito de caldo caliente lo devuelve a su sitio en segundos.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos de corte y preparación inicial, más 25 a 35 minutos de cocción y triturado.

Porciones: 4 a 6 raciones.

Información nutricional: Alrededor de 210 a 340 kcal por ración según la receta (las de verduras y setas rondan la franja baja; las de marisco con sofrito y guarnición suben ligeramente).

Tipo de cocina: Cocina tradicional española / casera de temporada.

Tipo de comida: Entrante caliente / primer plato navideño.