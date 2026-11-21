El sencillo paso previo que potencia el sabor de la fruta y evita que la masa pierda su textura crujiente

La tarta de manzana es uno de los postres que más triunfa en las pastelerías y en los hogares españoles. Este postre llegó a España al unir la tradición frutícola de regiones como Asturias y Aragón con la repostería francesa de los siglos XVIII y XIX, que introdujo el hojaldre y la crema pastelera. Así se consolidó este clásico de los obradores españoles, que hoy cuenta con las variedades locales como la manzana reineta como principales protagonistas.

Al realizar esta receta, numerosas personas pelan las manzanas, las cortan y las mezclan directamente con el azúcar y la canela, para después añadirlo todo al pastel. Esta es la forma más tradicional, pero hay un truco que recomiendan diversos chefs para conseguir un sabor aún más intenso.

El truco que realza el sabor de la manzana

Para conseguir que la manzana tenga un sabor mucho más pronunciado en el pastel, los expertos sugieren realizar un paso previo antes de incorporarla en la tarta para hornearla. Recomiendan mezclar mantequilla, azúcar y canela en una sartén a fuego suave y añadir posteriormente los trozos de manzana. Esto hará que la fruta se ablande y absorba todos los azúcares, al mismo tiempo que se evapora la humedad.

Esto le aporta a la tarta de manzana un sabor mucho más característico y ligeramente caramelizado, y evita que absorba demasiada humedad durante el horneado y que el hojaldre pueda quedar menos crujiente. El resultado es una tarta de manzana con un relleno delicioso y suave, y una masa que no se ablanda tan rápido.

Una receta tan sencilla como deliciosa

Para preparar una tarta de manzana clásica, precalienta el horno a 180 °C, engrasa un molde redondo y fórralo con una lámina de masa quebrada o de hojaldre, pinchando el fondo con un tenedor para que no se infle. Mientras tanto, tritura con la batidora tres manzanas peladas y sin corazón junto con dos huevos, 100 g de azúcar, 200 ml de leche o nata, una cucharada de maicena y una pizca de canela hasta obtener una crema lisa.

Vierte esa mezcla sobre la base del molde y cubre toda la superficie colocando láminas muy finas de otras dos manzanas en círculo. Hornea a media altura durante unos 35-40 minutos hasta que esté dorada y, al pinchar el centro con un palillo, salga limpio. Al sacarla, pincélala en caliente con mermelada de albaricoque templada para darle brillo y déjala enfriar por completo antes de desmoldarla.