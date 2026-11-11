Jordi Cruz revela la receta perfecta para hacer unos deliciosos churros caseros con chocolate: «Lleva dos ingredientes y medio»

Hay desayunos y meriendas que nunca pasan de moda y los churros con chocolate son, sin duda, uno de ellos. Crujientes por fuera, tiernos por dentro y acompañados de una taza de chocolate bien caliente, forman parte de esas recetas tradicionales que apetecen especialmente cuando bajan las temperaturas. Ahora, el chef Jordi Cruz ha compartido su particular versión de este clásico, una receta familiar que destaca por su sencillez y que permite preparar unos churros caseros sin necesidad de recurrir a elaboraciones complicadas. Además, el cocinero propone acompañarlos con un chocolate a la taza con un toque especial de vainilla y canela, una combinación perfecta para disfrutar en casa.

La receta de churros caseros de Jordi Cruz

Aunque preparar churros en casa pueda parecer complicado a primera vista, lo cierto es que su elaboración es mucho más sencilla de lo que imaginamos. Jordi Cruz apuesta por una receta que utiliza ingredientes básicos y en la que prestar atención a las cantidades y al proceso es fundamental para conseguir una buena textura.

Para preparar churros para cuatro personas se necesitan 500 gramos de harina de fuerza, 700 mililitros de agua, 8 gramos de sal y 8 gramos de impulsor o polvo de hornear. Una combinación sencilla con la que conseguir una masa adecuada para dar forma a los churros y freírlos posteriormente.

El primer paso consiste en mezclar la harina con el agua caliente hasta obtener una preparación homogénea, con una consistencia similar a la de un puré. Una vez integrada, hay que dejarla reposar durante aproximadamente 30 minutos. Este tiempo permite que la harina absorba el líquido y que la masa adquiera una textura más elástica, algo importante para trabajarla después.

Transcurrido ese tiempo, se incorpora el impulsor y se mezcla bien para integrarlo en la preparación. Es importante no saltarse el reposo inicial, ya que forma parte del proceso para conseguir unos churros ligeros por dentro.

El truco de Jordi Cruz para conseguir unos churros crujientes por fuera y tiernos por dentro

Más allá de los ingredientes, hay algunos detalles técnicos que pueden marcar la diferencia entre unos churros corrientes y otros con una textura perfecta. Uno de los consejos del chef está relacionado con el utensilio utilizado para darles forma.

Jordi Cruz recomienda emplear una manga pastelera o churrera con una boquilla de estrella, en lugar de una lisa. Esta forma permite que el calor penetre mejor en la masa durante la fritura y favorece una cocción más uniforme. También ayuda a evitar que los churros queden crudos en su interior, uno de los problemas más habituales cuando se preparan en casa.

Otro aspecto fundamental es controlar la temperatura del aceite. El chef recomienda mantenerlo alrededor de los 175 grados para conseguir que los churros se doren correctamente sin quemarse por fuera antes de cocinarse por dentro.

Con el aceite a la temperatura adecuada, se forman los churros directamente sobre él y se fríen durante unos tres minutos por cada lado, hasta que presenten un bonito tono dorado. Después, se retiran y se colocan sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

El resultado son unos churros caseros con una superficie crujiente y un interior tierno, perfectos para servir recién hechos.

El chocolate a la taza de Jordi Cruz: el acompañamiento perfecto

Si los churros son los protagonistas, el chocolate es el acompañamiento imprescindible. En esta ocasión, Jordi Cruz también propone una elaboración propia para conseguir una taza especialmente cremosa, con algunos ingredientes que aportan matices diferentes al sabor tradicional.

Para prepararlo se necesitan 500 mililitros de leche, 175 gramos de chocolate negro con un 70 % de cacao, cacao puro en polvo, maicena, azúcar y una pizca de sal. A estos ingredientes se suman la vainilla y la canela, dos aromáticos que aportan personalidad a la receta sin restar protagonismo al chocolate.

La preparación comienza calentando parte de la leche en un cazo. Mientras tanto, se reserva una pequeña cantidad para disolver el cacao puro y la maicena, procurando que no queden grumos. Esta mezcla se incorpora a la leche caliente junto con la vainilla, la canela, el azúcar y la sal.

Cuando la preparación rompa a hervir, se añade el chocolate negro previamente troceado y se remueve hasta que se funda por completo. La maicena ayuda a conseguir una consistencia más espesa y cremosa, ideal para acompañar los churros y mojarlos sin que el chocolate resulte demasiado líquido.

La elección de un chocolate negro con un 70 % de cacao también es importante, ya que proporciona un sabor intenso y equilibrado, mientras que las especias aportan un ligero toque aromático.