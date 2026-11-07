Martín Berasategui tiene la receta de sopa de cebolla perfecta para los días de frío: «Son recetas que hay que recuperar»

La sopa de cebolla es uno de esos platos tradicionales que vuelven a ganar protagonismo cuando bajan las temperaturas. Sencilla, económica y elaborada con ingredientes habituales en cualquier cocina, es una alternativa perfecta para quienes buscan una receta de cuchara sin demasiadas complicaciones. El chef Martín Berasategui propone su propia versión de este clásico, con cebolla cocinada lentamente, caldo, pan y una capa de queso gratinado que completa el plato. Una elaboración de inspiración francesa que permite aprovechar alimentos tan básicos como el pan del día anterior y convertirlos en una comida sabrosa y contundente, ideal para servir como primer plato o incluso como cena.

Los ingredientes de una sopa de cebolla con mucho sabor

La propuesta de Berasategui parte de una combinación de ingredientes fáciles de encontrar. Para cuatro personas se necesita un kilo de cebolletas, 150 gramos de panceta cortada en tiras pequeñas, un diente de ajo, una cucharada de mantequilla, una pizca de pimentón picante, una cucharada de harina y un chorro de coñac. La receta se completa con dos litros de caldo de pollo, ocho rebanadas de pan del día anterior, queso rallado, aceite de oliva, sal y pimienta.

La elección de la cebolleta como ingrediente principal es importante, ya que aporta un sabor suave y una textura especialmente agradable cuando se cocina durante el tiempo suficiente. Por su parte, la panceta añade un punto de intensidad y el caldo de pollo sirve como base para conseguir una sopa con cuerpo.

Cómo preparar la receta de Martín Berasategui paso a paso

El primer paso consiste en poner la panceta en una cazuela con la mantequilla y dejar que se dore ligeramente. Cuando haya soltado parte de su grasa, se incorpora la cebolleta cortada en tiras, junto con el ajo picado y un poco de aceite de oliva. Se añade una pizca de sal y se deja cocinar hasta que la cebolla esté bien pochada y haya adquirido una textura tierna.

Es importante no precipitarse durante esta fase. La cebolla necesita tiempo para cocinarse correctamente y liberar sus propios jugos. Conviene remover de vez en cuando para evitar que se agarre al fondo de la cazuela y conseguir que todos los ingredientes se integren.

Una vez que la verdura esté lista, se incorpora el pimentón picante y la harina. Se remueve durante unos minutos para que esta última se cocine y ayude a espesar ligeramente el caldo. A continuación, llega el turno del coñac, que se añade a la preparación antes de incorporar los dos litros de caldo de pollo.

Se salpimenta al gusto y se deja hervir suavemente durante unos 15 minutos. Este tiempo permite que los sabores de la panceta, la cebolla y el caldo se mezclen y den lugar a una sopa sabrosa.

El secreto está en el pan y el queso gratinado

La última parte de la elaboración es la que convierte esta sopa en una receta especialmente apetecible. Para ello, hay que preparar las rebanadas de pan del día anterior y frotarlas con un diente de ajo. Después, se colocan en el fondo de cazuelas individuales resistentes al calor, calculando dos rebanadas por ración.

Sobre el pan se vierte la sopa caliente, procurando repartir bien la cebolla y la panceta. A continuación, se cubre la superficie con queso rallado. Berasategui apuesta por terminar el plato en el horno, donde se gratina durante unos minutos hasta conseguir una capa dorada.

El resultado es una sopa con diferentes texturas: el caldo caliente y sabroso, la cebolla tierna, la panceta y el pan, que absorbe parte del líquido y queda cubierto por el queso fundido. Es precisamente esta combinación la que caracteriza a la tradicional sopa de cebolla gratinada.