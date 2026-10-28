Dani García desvela el secreto para preparar una tarta de calabaza fácil y perfecta para el otoño: «El secreto está en la base crujiente»

La tarta de calabaza es uno de esos postres que triunfan cuando bajan las temperaturas y apetece encender el horno. Popular en Estados Unidos, donde ocupa un lugar destacado en la celebración de Acción de Gracias, esta elaboración también tiene todo lo necesario para conquistar las mesas españolas: una textura suave, el dulzor natural de la calabaza y el aroma de las especias. El chef Dani García propone una versión con un toque diferente, gracias a una base de masa sablé con almendra y cacao, un relleno aromatizado con canela y jengibre y una cobertura de azúcar caramelizado. La clave está en preparar bien la calabaza antes de incorporarla a la mezcla y respetar los tiempos de reposo y horneado para conseguir un resultado equilibrado.

El truco de Dani García para potenciar el sabor de la calabaza

El primer paso para preparar esta tarta consiste en trabajar correctamente el ingrediente principal. En lugar de utilizar la calabaza directamente, Dani García recomienda asarla para que pierda parte de su agua y concentre sus azúcares naturales. Así se consigue un puré con más sabor y una textura adecuada para elaborar el relleno.

Para prepararlo, se necesitan 500 gramos de calabaza, 50 mililitros de nata, 25 mililitros de zumo de naranja y 25 gramos de mantequilla. Una vez asada y tierna, la calabaza se trabaja con el resto de los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. El zumo de naranja aporta un matiz cítrico que acompaña al dulzor de la hortaliza, mientras que la nata y la mantequilla contribuyen a conseguir una consistencia más cremosa.

Este paso es importante para evitar que el relleno quede demasiado acuoso. La calabaza debe tener una textura suficientemente concentrada antes de mezclarse con los huevos, el azúcar y las especias.

Una masa ‘sablé’ con almendra y cacao

La base es otro de los elementos que distinguen esta receta. Para elaborarla hacen falta un huevo, 100 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla fría, 50 gramos de almendra molida, 20 gramos de cacao en polvo y 50 gramos de azúcar moreno. También se necesita una pizca de sal.

La preparación comienza cortando la mantequilla fría en dados pequeños. Después, se tritura junto con la harina, la almendra, el cacao, la sal y el azúcar moreno. Se incorpora el huevo y se continúa mezclando hasta obtener una masa homogénea, húmeda y manejable. Si queda demasiado seca, se puede añadir una pequeña cantidad de agua muy fría.

Una vez lista, se forma un disco, se envuelve en film transparente y se deja reposar en la nevera durante al menos una hora. Este tiempo permite trabajar la masa con mayor facilidad y ayuda a conservar su estructura durante el horneado.

Transcurrido el reposo, se estira con un rodillo entre dos papeles de horno hasta conseguir un grosor de entre tres y cuatro milímetros. Se coloca en el molde, se recortan los bordes sobrantes y se pincha la base con un tenedor. Para evitar que suba durante la cocción, se cubre con papel de horno y se añaden garbanzos secos a modo de peso.

La masa se hornea durante 18 minutos a 200 °C, con calor arriba y abajo y ventilador. Después, se deja enfriar antes de añadir el relleno.

Cómo preparar un relleno cremoso y aromático

Para el relleno se necesitan 70 gramos de azúcar moreno, 60 mililitros de nata, un huevo, una yema, media cucharada de canela en polvo y media cucharada de jengibre molido. También se utiliza una pizca de sal.

En un recipiente amplio, se mezcla el puré de calabaza con la nata. En otro bol, se baten el huevo, la yema y el azúcar moreno. A continuación, se unen ambas preparaciones y se incorporan la canela, el jengibre y la sal, removiendo hasta integrar todos los ingredientes.

La combinación de especias aporta profundidad al sabor sin ocultar el protagonismo de la calabaza. La canela añade un aroma cálido y el jengibre introduce un ligero punto especiado que equilibra el dulzor.

Con la base ya fría, se vierte el relleno y se introduce de nuevo en el horno, esta vez a 170 °C. La cocción dura entre 40 y 45 minutos. Para comprobar el punto, se pincha el centro con un palillo: debe salir prácticamente limpio. Es importante dejar enfriar la tarta por completo antes de pasar al acabado final.

El acabado caramelizado que marca la diferencia

El último paso es sencillo, pero cambia la presentación del postre. Cuando la tarta esté completamente fría, se espolvorea una capa de azúcar blanco sobre la superficie y se carameliza con un soplete de cocina. El resultado es una fina cubierta crujiente que contrasta con la suavidad del relleno y la textura de la masa.