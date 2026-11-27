El príncipe Harry ha explicado en varias ocasiones de dónde procede el característico cabello pelirrojo que comparten Archie y Lilibet, una particularidad que muchos relacionan directamente con la familia de su madre, Diana de Gales. Lejos de considerar que se trata de una simple coincidencia, el duque está convencido de que existe una explicación genética detrás de ese parecido.

La cuestión tiene además un significado especial para Harry, que siempre ha mantenido una conexión muy estrecha con el legado de su madre. Los tonos rojizos del cabello de sus pequeños recuerdan inevitablemente a los Spencer, la familia aristocrática a la que pertenecía Diana antes de convertirse en princesa de Gales.

Las explicaciones del príncipe Harry

Fue en enero de 2023 cuando el príncipe abordó esta cuestión durante su participación en The Late Show with Stephen Colbert. El encuentro se produjo mientras promocionaba sus memorias, tituladas Spare, y dejó una de las anécdotas más comentadas sobre la apariencia de sus hijos. Harry explicó que, cuando comenzó su relación con Meghan Markle, no estaba convencido de que sus genes pelirrojos pudieran imponerse frente a los de su entonces novia.

Sin embargo, la llegada de Archie y posteriormente de Lilibet terminó demostrando que sus previsiones no eran acertadas. El príncipe reconoció con humor que había subestimado la fuerza de la herencia familiar y pronunció una frase que rápidamente llamó la atención: «El gen Spencer es muy fuerte».

Las fotos familiares que Meghan ha publicado en diferentes ocasiones también han contribuido a alimentar esta curiosidad. En ellas, tanto Archie como Lilibet han mostrado distintas tonalidades de cabello rojizo, un detalle que ha despertado numerosos comentarios entre quienes siguen la vida de los Sussex. Para Harry, ese parecido representa una conexión visible con una parte de su historia que continúa teniendo un enorme peso emocional.

Los recuerdos de su infancia

Uno de los aspectos más llamativos de sus memorias es la manera en la que describe la maternidad de Diana. Aunque Harry siempre ha expresado públicamente el profundo cariño que sentía por ella, también reconoce que durante su niñez experimentó situaciones que no terminaba de comprender. Antes de que Carlos y Diana formalizaran su divorcio en 1996, el entonces pequeño príncipe tuvo que acostumbrarse a una dinámica familiar que, desde su perspectiva, resultaba difícil de entender.

En su relato explica que su madre podía mostrarse extremadamente pendiente de él y de Guillermo, ofreciéndoles protección y atención, pero también atravesaba momentos en los que se ausentaba y no estaba disponible. Aquellos cambios le generaban desconcierto, especialmente porque todavía era demasiado pequeño para comprender las circunstancias personales que atravesaba Diana. Harry recuerda una infancia en la que no siempre encontró la estabilidad emocional que necesitaba.

A esa situación se sumaba el ambiente de tensión que rodeaba el matrimonio de sus progenitores. Los dos hermanos crecieron siendo testigos de las diferencias entre Carlos y Diana, mientras los problemas de la pareja ocupaban continuamente las páginas de los periódicos. Una exposición mediática que convirtió determinados episodios familiares en asuntos de conocimiento público cuando Guillermo y Harry todavía eran niños.

El príncipe también dedica espacio a las sospechas que su hermano habría tenido durante aquellos años sobre la relación de su padre con Camilla Parker Bowles. Según cuenta en el libro, Guillermo llegó a pensar en distintas ocasiones que Carlos mantenía encuentros con aquella mujer, una circunstancia que le provocaba un profundo malestar.

Un momento muy complicado

La relación con Camilla constituye otro de los capítulos más delicados de las memorias. Tras la muerte de Diana en agosto de 1997, Carlos tuvo que afrontar un largo proceso hasta conseguir que su nueva pareja fuera aceptada tanto por sus hijos como por buena parte de la sociedad británica. La posibilidad de formalizar aquella relación implicaba superar primero las reticencias de Guillermo y Harry, que habían vivido de cerca las consecuencias de la ruptura matrimonial de sus padres.

El acercamiento no se produjo de manera espontánea. Guillermo fue el primero en conocer oficialmente a Camilla, en una etapa en la que estudiaba interno en el prestigioso colegio de Eton. Tenía 13 años y aquel encuentro formaba parte de los primeros intentos de Carlos por normalizar la presencia de su pareja dentro del entorno familiar.

Con el paso del tiempo, Camilla terminó convirtiéndose en reina consorte tras la llegada de Carlos III al trono. Sin embargo, las páginas de Spare permiten comprender que el camino hasta esa situación estuvo marcado por conversaciones difíciles, recuerdos dolorosos y sentimientos contradictorios.

Así, mientras Harry bromea sobre la fuerza de los genes Spencer que han heredado Archie y Lilibet, sus memorias muestran que el apellido de su madre representa mucho más que un rasgo físico. Es también el vínculo con una infancia marcada por la ausencia, las tensiones familiares y el recuerdo permanente de Diana de Gales.