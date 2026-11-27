La familia Herrera está de enhorabuena. Alberto Herrera y Blanca Llandres esperan su segundo hijo en común, una noticia que ya había trascendido hace unos días y que ahora ha sido confirmada por la propia protagonista. Además, la pareja ha querido compartir con sus seguidores uno de los detalles más especiales de esta nueva etapa: el sexo y el nombre del bebé que viene en camino. Se trata de una niña que llevará el mismo nombre que su madre.

La encargada de anunciarlo ha sido Blanca Llandres a través de sus redes sociales, donde ha publicado un emotivo mensaje con el que ha compartido su felicidad por la llegada de este nuevo miembro de la familia. «Quién nos hubiera dicho en esa primera cita que acabaríamos siendo una familia de 4. Gracias a Dios todo va fenomenal!!! Os presentamos a mini Blanca Herrera Llandres. Gracias a todos por vuestro cariño y mensajes. Pd: «Emocionada, es poco, gracias por hacer todo el proceso tan fácil y con tanto amor», ha escrito.

Unas palabras con las que Blanca no solo ha confirmado que está esperando una niña, sino que también ha desvelado que la pequeña se llamará Blanca Herrera Llandres, siguiendo así la tradición de ponerle su propio nombre. Una elección muy especial para la pareja, que afronta con enorme ilusión la llegada de su segundo bebé en común y la ampliación de su familia.

La noticia había salido a la luz pocos días después de que Rocío Crusset anunciara también su embarazo. Fue entonces cuando trascendió que el hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero volvería a convertirse en padre junto a Blanca Llandres, prima de Lourdes Montes. Una información que posteriormente confirmó el propio Alberto Herrera en su programa de radio, aunque también su madre se pronunció públicamente sobre este feliz momento familiar.

De hecho, Mariló Montero no dudó en compartir la ilusión con la que su hijo está viviendo esta nueva paternidad. «Tiene mucha ilusión, como dijo él, de ser padre de familia numerosa y entonces está viviendo unos momentos muy bonitos compaginando con el sacrificio que es el que hay que darle el biberón cada cierto tiempo, o que se despierta por la noche y él, los dos, Blanca y Alberto, madrugan mucho, en fin, lo que pasa en todas las casas», comentó la periodista.

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Unas declaraciones con las que dejaba entrever lo implicado que está Alberto en esta etapa y lo feliz que se encuentra la pareja con su vida familiar. Ahora, con el anuncio de Blanca, la noticia adquiere un significado todavía más especial al conocerse que el bebé será una niña y que llevará el nombre de su madre.

Así, Alberto Herrera y Blanca Llandres cuentan los días para dar la bienvenida a la pequeña Blanca, que llegará en 2027 para convertirse en un nuevo motivo de alegría para toda la familia. Una espera que ambos están viviendo con muchísima emoción y que han querido compartir con todos aquellos que les han hecho llegar sus felicitaciones y muestras de cariño.