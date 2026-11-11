La felicidad se ha multiplicado en la familia de Mariló Montero y Carlos Herrera. Apenas tres días después de que saliese a la luz su hija, Rocío Crusset, está esperando su primer hijo junto a su marido, el norteamericano Charlie Schein, ahora ha trascendido que su hermano, Alberto Herrera, y su mujer, Blanca Llandres Parejo, también esperan su segundo bebé. Una noticia que convertirá a los conocidos comunicadores en abuelos por partida doble y que llegará en 2027, cuando la pareja dará la bienvenida a su segundo hijo en común.

Después de convertirse en padres de Marcos el pasado 7 de marzo y celebrar recientemente su primer aniversario de boda, Alberto y Blanca ampliarán la familia en los próximos meses. De este modo, los dos hijos de Mariló y Carlos vivirán una etapa muy especial prácticamente al mismo tiempo, con dos primitos que se llevarán apenas unas semanas y que podrán crecer juntos.

Ha sido la propia Mariló Montero quien, en declaraciones a Europa Press, ha confirmado la feliz noticia, aunque no ha ocultado cierto malestar porque el embarazo haya trascendido antes de lo que la familia deseaba. Fiel a su habitual discreción, la periodista ha insistido en la importancia de respetar la intimidad de sus hijos: «Me gusta que mis propios hijos cuenten las intimidades que quieran contar de su vida. Y yo creo que en este aspecto hay que esperar a que ellos se quieran pronunciar oficialmente ante el público».

La presentadora ha explicado que la gestación se encuentra todavía en una fase muy inicial y que precisamente por eso habían preferido mantener la noticia en privado. «Se pidió que no se dijera porque todavía está en fase muy inicial y entonces sabéis que hay que ser muy prudentes las primeras semanas», ha reconocido, recordando que es necesario esperar a las primeras ecografías y a la valoración médica antes de compartir públicamente una noticia tan personal.

A pesar de este pequeño disgusto por la filtración, Mariló no ha podido esconder su enorme alegría. Especialmente porque los nuevos nacimientos permitirán que Rocío y Alberto compartan la experiencia de la paternidad al mismo tiempo. «Es lo bueno, para que luego los críos estén juntos, los primitos», ha comentado emocionada. Quien tampoco cabe en sí de felicidad es Carlos Herrera. Según ha desvelado su exmujer, el periodista está «chocho porque está encantado. Siempre ha querido ser abuelo, pedía nietos, nietos, nietos, y ya los tiene. Está disfrutando muchísimo».

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La periodista también ha hablado de la ilusión con la que Alberto y Blanca afrontan esta nueva etapa, compaginando la llegada de un segundo hijo con las exigencias de criar a Marcos, que todavía es un bebé. Una experiencia que, como ha reconocido con humor, incluye madrugones, biberones y noches interrumpidas.

Mientras esperan la llegada de los nuevos miembros de la familia, el pequeño Marcos continúa siendo el rey de la casa y la debilidad de su orgullosa abuela. Mariló ha confesado que disfruta muchísimo de sus visitas a Sevilla para estar con él, jugar, leerle cuentos y conseguir que la reconozca a través de su voz y su olor.

Entre risas, la periodista ya se imagina el ajetreo familiar que se avecina: «¡Vaya jaleo de pañales y biberones y chupetites vamos a tener!». Una felicidad que, con dos nuevos bebés en camino, promete convertir 2027 en un año inolvidable para los Herrera Montero.