Mariló Montero (61 años), sobre la Navidad: «Me ilusiona recordar el esfuerzo económico que hacía mi madre por tener una bandejita de langostinos»

Mariló Montero ha compartido algunos de los recuerdos familiares que conserva de las fiestas en Estella, su localidad natal. El cardo, el cochinillo asado y la escarola siguen formando parte de una tradición gastronómica que mantiene muy presente la memoria de su madre.

Para Mariló, estas fechas tienen un significado que va mucho más allá de las celebraciones y los encuentros alrededor de una mesa. La periodista tiene muy presentes las Navidades de su infancia en Estella (Navarra), donde aprendió a disfrutar de una gastronomía marcada por los productos de la tierra y, sobre todo, por el esfuerzo que hacía su madre para que no faltara nada en unas fechas tan señaladas.

Durante una de sus intervenciones en TVE, la presentadora habló de los platos que nunca faltan en sus celebraciones navideñas y terminó compartiendo una confesión que resume buena parte de su vínculo con aquellos años. «Me ilusiona recordar el esfuerzo económico que mi madre hacía por tener una bandejita de langostinos», explicó.

La anécdota tiene también un punto de nostalgia. En aquella época, los langostinos representaban un pequeño lujo en muchas casas españolas. No siempre eran de gran tamaño ni tenían demasiada carne, pero su presencia sobre la mesa era suficiente para convertir una comida familiar en una ocasión especial. Montero recuerda incluso con humor cómo, al quitarles la piel, apenas quedaba marisco. «A los que al quitarle las pieles te llevabas arrastras casi todo el marisco», relató.

El cardo navarro

Entre los platos que forman parte de sus recuerdos gastronómicos, el cardo ocupa un lugar destacado. Se trata de una verdura muy vinculada a la cocina tradicional navarra y que en muchas familias se convierte en uno de los productos imprescindibles de las comidas de Nochebuena y Navidad.

«El cardo es un plato de referencia en la mesa», explicó la periodista con ilusión. Su relación con esta receta es especialmente personal, ya que le recuerda a su madre y a la manera en la que conseguía preparar productos humildes para convertirlos en platos especiales.

La presentadora ha contado en otras ocasiones que procura mantener esta tradición incluso después de trasladar su residencia a Madrid. Para ello, encarga que le envíen cardo fresco directamente desde Navarra, con el objetivo de conservar el sabor de las recetas que marcaron su infancia. Una de las preparaciones que más asocia a estas fechas es el cardo en salsa de almendras, una elaboración clásica que continúa presente en numerosas mesas del norte de España.

Sin embargo, el menú navideño de Mariló Montero no termina ahí. La periodista también ha señalado el cochinillo asado, conocido popularmente en Navarra como gorrín, acompañado de una ensalada de escarola, como una de las combinaciones imprescindibles de sus celebraciones.

«El gorrín y la escarola son mi plato de Navidad», afirmó. Una elección que vuelve a poner de manifiesto la importancia que concede a la cocina tradicional y a los sabores con los que creció.

Las recetas de su madre

Otro de los platos que forman parte de sus recuerdos familiares es el pollo con pasas. Se trata de una receta sencilla, pero con una combinación de sabores muy característica, en la que los frutos secos aportan un contraste dulce a la carne. Montero también ha destacado esta elaboración en anteriores ocasiones y ha compartido su particular manera de prepararla.

El pollo con pasas y ciruelas es una de esas recetas que permiten recuperar la cocina doméstica de otras generaciones, cuando las familias elaboraban sus propios menús con ingredientes sencillos y aprovechaban los productos que hay en la nevera.

La importancia de la gastronomía en su vida está estrechamente relacionada con su infancia en Estella. Allí creció en una familia numerosa, en la que las reuniones navideñas congregaban a numerosos familiares. Su padre tenía nueve hermanos y los encuentros de Nochebuena, Navidad y Nochevieja reunían a varias generaciones bajo un mismo techo.

Una infancia marcada por la familia

Aquella casa familiar también guarda recuerdos muy particulares para Mariló Montero. La vivienda disponía únicamente de dos dormitorios, una circunstancia que obligaba a aprovechar cada rincón. El matrimonio ocupaba una habitación y los tres hermanos mayores compartían la otra. La cocina terminó convirtiéndose en el dormitorio de la presentadora, que durmió en una cama plegable hasta los 13 años, según ha contado ella misma.

A pesar de las limitaciones materiales, aquel espacio era el verdadero centro de la vida familiar. Allí se cocinaba, se compartían las conversaciones y se organizaban buena parte de las actividades cotidianas. Una experiencia que ayuda a comprender por qué los recuerdos relacionados con la comida tienen tanto peso en su relato sobre la Navidad.

El recuerdo de su madre sigue presente

Detrás de muchas de las tradiciones que mantiene Mariló Montero se encuentra la figura de su madre, fallecida cuando ella todavía era muy joven. Su recuerdo continúa acompañándola, especialmente cuando llegan unas fechas en las que la familia y los reencuentros adquieren un protagonismo especial.

Por eso, su confesión sobre aquella pequeña bandeja de langostinos tiene un significado que va más allá de la anécdota gastronómica. La presentadora no recuerda únicamente un alimento que se servía durante las fiestas, sino el esfuerzo de una madre que quería ofrecer lo mejor que podía a sus hijos, aunque los recursos fueran limitados.