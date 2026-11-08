Rocío Crusset anuncia que está embarazada de su primer hijo cinco meses después de su boda con Charlie Schein

La vida de Rocío Crusset atraviesa uno de sus momentos más especiales. Después de pasar por el altar el pasado verano junto a Charlie Schein, la modelo acaba de anunciar que está esperando su primer hijo. Una noticia que llega apenas cinco meses después de su boda y que supone el comienzo de una nueva etapa para la hija de Mariló Montero y Carlos Herrera, que ha querido compartir la buena nueva con sus seguidores a través de las redes sociales.

La modelo ha escogido una imagen muy especial para comunicar el embarazo. «Baby gringo on the way», ha escrito junto a una fotografía en la que aparece luciendo su incipiente embarazo. Para la ocasión, Rocío ha apostado por un estilismo que no ha pasado desapercibido: un vestido largo de color verde, adornado con abalorios metálicos, que encaja a la perfección con el entorno natural elegido para este anuncio. Con una de sus manos apoyada sobre el vientre y un paisaje salvaje como telón de fondo, la sevillana ha compartido una de las noticias más importantes de su vida.

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La publicación también ha llamado la atención por la discreción con la que la pareja ha llevado esta nueva etapa hasta ahora. De hecho, hace apenas unos días, Rocío Crusset y Charlie Schein fueron fotografiados paseando por Madrid. En aquellas imágenes, la modelo llevaba una chaqueta amplia que no permitía apreciar ningún cambio físico evidente, por lo que el anuncio ha pillado por sorpresa a buena parte de sus seguidores.

Como era de esperar, el anuncio no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño. Entre las primeras reacciones se encuentran las de rostros conocidos del mundo de la moda, la televisión y las redes sociales. Laura Corsini, las influencers Teresa Andrés Gonzalvo y Violeta Mangriñán, la modelo Joana Sanz y la presentadora Eva González han querido sumarse a las felicitaciones por esta nueva etapa que comienza para el matrimonio.

Sin embargo, una de las reacciones más esperadas era la de Mariló Montero. La presentadora, que se convertirá en abuela por primera vez, no ha querido dejar pasar la oportunidad de acompañar públicamente a su hija en este momento tan especial. También Carlos Herrera se prepara para convertirse en abuelo, una noticia que amplía la familia y que llega después de un año especialmente significativo para Rocío.

Este embarazo llega después de un año marcado por el amor para Rocío Crusset y Charlie Schein. La pareja celebró su boda en Nueva York en una ceremonia íntima, rodeada de sus personas más cercanas. Una unión que pudimos conocer a través de las imágenes de la fiesta preboda que organizaron en el exclusivo hotel Cipriani, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

La celebración no terminó allí. Meses después, los recién casados trasladaron la fiesta a Ibiza para compartir su felicidad con un círculo más amplio de amigos, entre ellos algunos de los rostros habituales de la sociedad española. Dos celebraciones muy diferentes, pero con un mismo objetivo: disfrutar de su enlace junto a las personas importantes de sus vidas. Ahora, cinco meses después de darse el ‘sí, quiero’, Rocío y Charlie afrontan un nuevo capítulo como futuros padres.