Camila Parker Bowles cumple 79 años y lo celebra con un retrato real que esconde un guiño a Isabel II

La reina Camila Parker Bowles ha cumplido 79 años y lo ha hecho con un detalle muy especial. Mientras la familia real británica continúa atravesando uno de sus momentos más delicados, Buckingham Palace ha querido celebrar la fecha difundiendo un nuevo retrato oficial de la esposa del rey Carlos III. Sin embargo, el protagonismo no tardó en desplazarse hacia otro asunto mucho más inesperado: el supuesto encuentro secreto que los reyes habrían mantenido con el príncipe Harry, Meghan Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibet, una reunión que ha revolucionado a la prensa británica.

El encuentro de Carlos III y sus nietos

Las últimas semanas han estado marcadas por las exigencias del duque de Sussex durante su viaje al Reino Unido. Desde la polémica por su alojamiento hasta el conflicto por la seguridad que reclama cuando visita su país, Harry ha vuelto a situarse en el centro de todas las miradas. Sin embargo, todo apunta a que, después de años de distanciamiento, Carlos III habría podido reencontrarse con Archie y Lilibet, a quienes no veía desde 2022. Un momento histórico del que, como era de esperar, no ha trascendido ninguna fotografía y que, previsiblemente, permanecerá en la más estricta intimidad.

Al margen del terremoto familiar, Camila ha querido transmitir una imagen de absoluta normalidad. La fotografía, tomada en los jardines de una de las residencias reales, muestra a una reina relajada y sonriente, fiel a un estilo que ha convertido en una de sus principales señas de identidad. Lejos de estrenar un estilismo para la ocasión, volvió a demostrar que es una firme defensora de reutilizar su armario, una filosofía que también comparte la reina Letizia. Para la sesión eligió un vestido azul con estampado floral que ya había lucido durante la despedida oficial del emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón, tras su visita de Estado al Reino Unido en 2024.

Un cumpleaños con guiño a Isabel II

Como en todo gran estilismo real, los complementos también tenían mucho que decir. Camila volvió a lucir su pulsera de ágata azul y oro amarillo de 18 quilates de Van Cleef & Arpels, valorada en unas 4.250 libras. Sin embargo, la pieza que más comentarios ha generado ha sido un discreto broche con forma de mariposa elaborado en diamantes y zafiros. Durante años se creyó que era un regalo de Carlos III, pero Buckingham Palace ha desvelado ahora que perteneció a Isabel II, quien lo recibió como obsequio durante una visita a la Feria de Primavera de Birmingham en 1977. La difunta monarca nunca llegó a lucirlo en público, por lo que muchos expertos interpretan que Camila ha querido rendirle un homenaje silencioso precisamente en una fecha tan señalada.

Las felicitaciones tampoco se hicieron esperar. Los primeros en pronunciarse fueron los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton, que utilizaron sus redes sociales para desear a la reina un «muy feliz cumpleaños», escenificando la excelente relación que mantienen con ella. Cabe recordar que tanto Camila como el príncipe Guillermo encabezan, de forma discreta, la conocida facción «anti-York», un sector de la familia real que, según diversas informaciones publicadas en Reino Unido, estaría presionando al rey Carlos III para apartar definitivamente al príncipe Andrés y a su entorno del núcleo institucional de la Corona.

Pero cuando todo parecía transcurrir con absoluta normalidad, llegó el auténtico terremoto. Diversos medios británicos aseguran que Carlos III y Camila habrían recibido en la más estricta intimidad al príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos en Highgrove House, la residencia privada del monarca en Gloucestershire. El encuentro se habría organizado con absoluto hermetismo y supondría la primera ocasión en la que el Rey vuelve a reunirse con Archie y Lilibet desde hace tres años. Una cita que muchos interpretan como el primer paso hacia una posible reconciliación entre los Sussex y la Corona.

Más allá del plano familiar, Camila ha querido aprovechar su cumpleaños para reforzar una de las causas que más protagonismo tiene en su agenda institucional: la promoción de la lectura entre los más jóvenes. Coincidiendo con esta fecha, ha anunciado que todos los alumnos de sexto de primaria del Reino Unido recibirán estas Navidades una edición especial de Impossible Creatures, la exitosa novela de Katherine Rundell. El proyecto se desarrollará junto a la National Literacy Trust, organización de la que la reina es patrona.

El 79.º cumpleaños de Camila ha tenido un poco de todo. Una combinación de moda, familia y estrategia institucional que demuestra que, en Buckingham Palace, hasta un simple retrato oficial puede convertirse en uno de los acontecimientos más comentados del verano.