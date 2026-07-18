Opel planta cara a las marcas chinas y prepara una nueva batería para hacer coches eléctricos más asequibles

Opel ha anunciado una nueva ofensiva de producto que contempla el lanzamiento de cuatro nuevos modelos en los próximos años con el objetivo de ampliar su presencia en segmentos claves del mercado europeo y acelerar su apuesta por la electrificación. Una estrategia que pasa por incorporar, en la segunda generación de sus vehículos eléctricos, importantes avances tecnológicos, entre ellos el uso de baterías LFP y una nueva arquitectura, para reducir costes y ofrecer precios más competitivos.

Así lo ha señalado el CEO de Opel, Florian Huettl, en un encuentro con medios de comunicación al que ha asistido este diario, en el que ha destacado la importancia de las alianzas, en referencia a la realizada entre la china Leapmotor y la firma alemana, para reforzar la competitividad en el proceso de transición hacia la movilidad eléctrica.

Huettl ha señalado que estas alianzas forman parte de la estrategia del grupo para reforzar la competitividad de Opel y mejorar la eficiencia de su capacidad industrial sin recurrir al cierre de fábricas, decisión que han tomado otros fabricantes automovilísticos alemanes, como es el caso del Grupo Volkswagen.

La nueva batería de los eléctricos Opel

En este sentido, Opel subrayó que la segunda generación de sus vehículos eléctricos incorpora importantes avances tecnológicos, entre ellos el uso de baterías LFP, que son un tipo de batería de iones de litio que utiliza fosfato de hierro y litio como material del cátodo, que se han popularizado por su menor coste y su elevada durabilidad, en comparación con otros materiales. No solo eso, la alemana también pondrá en marcha una nueva arquitectura que permite reducir costes y ofrecer precios más competitivos.

El CEO de Opel ha avanzado que el principal lanzamiento será un nuevo SUV del segmento C, completamente eléctrico y desarrollado en colaboración con la china Leapmotor, una alianza que, según explicó, permitirá combinar la experiencia de Opel en ingeniería con la tecnología eléctrica del fabricante asiático. El nuevo modelo, de alrededor de 4,5 metros de longitud, cubrirá un espacio en el que la marca todavía no está presente, y se producirá en la fábrica que el Grupo Stellantis tiene en Figueruelas (Zaragoza).

Huettl destacó que esta colaboración permitirá reducir «los tiempos de desarrollo y aprovechar las fortalezas de ambas compañías» para ofrecer un vehículo competitivo tanto en tecnología como en precio. Opel se encargará de producir aspectos claves como el chasis, la puesta a punto dinámica, la dirección, el confort de marcha, la iluminación o la experiencia de conducción, mientras que Leapmotor aportará su conocimiento en arquitectura eléctrica, baterías y sistemas de propulsión.

Nuevos modelos y se producen en España

Además de este nuevo SUV, Opel ha confirmado la llegada de la próxima generación del Corsa, que continuará ofreciendo versiones con motores de combustión e híbridas, mientras que el Astra seguirá siendo una pieza clave de la estrategia de la marca con una nueva generación que continuará fabricándose en Alemania con una gama multitecnología como la actual, desde modalidades híbridas, PHEV y eléctricas.

La compañía también mantendrá su apuesta por su gama SUV, formada por modelos como Frontera y Grandland, que están registrando una elevada demanda en sus versiones electrificadas. Según explicó Huettl, en algunos mercados europeos el Frontera eléctrico ya alcanza cuotas de ventas «cercanas al 50%», impulsado por una oferta que busca acercar la movilidad eléctrica a un público más amplio.