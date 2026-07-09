Opel Astra: 90 años de historia compacta que impulsan la vanguardia de su nueva generación

El pasado y el presente de Opel se dan la mano en su sede central de Rüsselsheim. La marca alemana reivindica su rico heritage histórico como una palanca estratégica fundamental para entender la evolución del automóvil compacto, un segmento que la firma inauguró en 1936 con el Kadett original y que hoy alcanza su máxima expresión con el lanzamiento del nuevo Opel Astra y el Astra Sports Tourer.

A lo largo de doce generaciones, los modelos compactos de Opel han democratizado innovaciones tecnológicas antes reservadas a segmentos superiores. Un claro ejemplo de este éxito histórico fue el Astra F, que con 4,13 millones de unidades se mantiene como el modelo más vendido en la historia de la compañía. Toda esa herencia de fiabilidad e ingeniería confluye ahora en la nueva generación del Astra, un vehículo diseñado, desarrollado y fabricado íntegramente en Alemania que redefine los estándares de su categoría.

Diseño audaz con identidad luminosa Intelli-Lux HD

El nuevo Opel Astra presenta una estética más nítida, técnica y moderna. En su frontal cobra protagonismo la última evolución del concepto Opel Vizor, que integra de forma estilizada el emblemático logotipo de la marca (el Opel Blitz) permanentemente iluminado en el centro de la brújula Opel (Opel Compass).

El modelo destaca de manera sobresaliente en el apartado de iluminación, introduciendo tecnologías de alta resolución únicas en su clase:

Faros adaptativos Intelli-Lux HD: Esta tecnología cuenta con más de 50.000 elementos dinámicos (25.600 píxeles por faro) que adaptan el haz de luz en milisegundos.

Esta tecnología cuenta con más de 50.000 elementos dinámicos (25.600 píxeles por faro) que adaptan el haz de luz en milisegundos. Seguridad activa mejorada: El sistema estrecha el «túnel de luz» de forma ultraprecisa para no deslumbrar a los vehículos en sentido contrario, optimiza la iluminación en curvas y atenúa el brillo sobre las señales de tráfico para evitar reflejos molestos al conductor.

El sistema estrecha el «túnel de luz» de forma ultraprecisa para no deslumbrar a los vehículos en sentido contrario, optimiza la iluminación en curvas y atenúa el brillo sobre las señales de tráfico para evitar reflejos molestos al conductor. Mayor alcance: Permite detectar posibles obstáculos en la calzada entre 30 y 40 metros antes que unos faros halógenos convencionales.

Confort ergonómico de serie y habitáculo sostenible

La habitabilidad interior se ha optimizado bajo el concepto «Greenovation» de Opel, eliminando elementos superfluos y priorizando los materiales ecosostenibles. El habitáculo utiliza tejidos 100% reciclados y reciclables, un volante completamente libre de texturas de origen animal y acabados premium en tono Anchor Grey en la consola central.

El bienestar en los desplazamientos queda garantizado gracias a la incorporación de serie, desde la versión de acceso, de los asientos Intelli-Seats. Estos asientos cuentan con una hendidura ergonómica central inspirada en los sillines de las bicicletas de carretera que disminuye notablemente la presión sobre el coxis, aliviando la fatiga en viajes de larga distancia. De forma opcional, se pueden equipar asientos multiajustables con certificación AGR (Campaña para una Espalda Sana), que añaden funciones de masaje, soporte lumbar electroneumático y memoria.

En términos de versatilidad diaria, la variante hatchback ofrece un volumen de carga de hasta 1.339 litros con los asientos abatidos. Por su parte, la carrocería familiar Astra Sports Tourer eleva la capacidad máxima hasta los 1.634 litros, facilitando la modularidad gracias a un respaldo trasero divisible en configuración 40:20:40.

Libertad de elección: una gama mecánica multienergía

La estrategia de plataformas multienergía de Opel se refleja en una oferta de motorizaciones sumamente polivalente, permitiendo a cada usuario escoger la tecnología que mejor se adapte a sus desplazamientos cotidianos:

Versión / Motorización Potencia Características Destacadas Astra Electric (100% eléctrico) 156 CV (115 kW) Batería de 58 kWh; hasta 454 km de autonomía (WLTP); introduce carga bidireccional V2L. Astra Plug-In Hybrid (Enchufable) 196 CV (144 kW) Batería de 17,2 kWh; hasta 84 km de autonomía eléctrica; velocidad máxima de 225 km/h. Astra Hybrid (MHEV 48V) 145 CV (107 kW) Transmisión de doble embrague con motor eléctrico integrado; no necesita cables. Astra 1.5 Diésel 130 CV (96 kW) Par motor de 300 Nm; óptimo para grandes kilometrajes por carretera.

Como novedad destacable dentro de la variante 100% eléctrica, la incorporación de la tecnología V2L (Vehículo a Carga) permite utilizar la energía almacenada en la batería del coche para alimentar o recargar dispositivos electrónicos externos, tales como bicicletas eléctricas o herramientas de camping, aportando un extra de practicidad fuera del entorno urbano.

Precios y condiciones de financiación competitivas

La ofensiva tecnológica de la marca se complementa con una estructura comercial diseñada para facilitar el acceso a la movilidad. Apoyándose en las campañas promocionales vigentes y en las ayudas del Plan Auto+, el nuevo Opel Astra de 5 puertas arranca en un precio promocionado de 24.650 euros para la versión de acceso (acabado Edition con el motor 1.2T Hybrid de 145 CV). Por su parte, la versatilidad de la variante familiar Sports Tourer conlleva un salto de precio muy ajustado, comenzando en los 25.850 euros para la misma motorización.

En cuanto a las versiones electrificadas, las tarifas promocionadas también son sumamente competitivas:

Astra Electric (5 puertas): La variante 100% eléctrica arranca en 29.500 euros para su acabado Edition.

La variante 100% eléctrica arranca en para su acabado Edition. Astra Plug-In Hybrid: La potente versión híbrida enchufable de 195 CV, asociada al acabado GS, parte de los 32.075 euros.

Además de los precios al contado con descuentos, Opel ha estructurado opciones de financiación muy flexibles. A través de estos planes, es posible adquirir un Astra 5p Edition 1.2T Hybrid o un Astra 5p Edition Electric desde una cómoda cuota de tan solo 149 €/mes, mientras que las versiones con mecánica Plug-in Hybrid en acabado GS están disponibles desde 249 €/mes.

Con este despliegue integral, la nueva generación del Opel Astra rinde homenaje a sus nueve décadas de tradición compacta, postulándose como uno de los modelos más avanzados, eficientes y tecnológicamente maduros de su segmento.