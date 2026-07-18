Fue el presentador más famoso de la tele en España en los 90, ahora vive en un bosque de 20.000 m2 único en nuestro país

A pesar de la fama mediática que otorga dirigir un programa de televisión, no son pocos los presentadores que han optado por reconducir su vida alejándose de los platós y fundiéndose en el redil del anonimato. Uno de los casos más conocidos es el de Beatriz Montañez, quien pasó de copresentar ‘El intermedio’ a vivir aislada en una cabaña de pastores en plena naturaleza. Ahora, el nuevo ejercicio de anacoretismo va de la mano del que fue uno de los presentadores más queridos de los 90: Íñigo Segurola vive hoy en un precioso bosque, con un apasionante y naturalista proyecto personal.

Quizás algunos no recuerden su nombre, pero durante años los espectadores españoles lo conocieron con el apodo o sobrenombre de ser «el jardinero de Bricomanía’». Producido por Bainet, el programa pasó por diferentes cadenas como La 2, Telecinco y Nova, aunque su emisión oficial terminó en 2020. Actualmente, los episodios están disponibles en YouTube en un canal homónimo repleto de tutoriales prácticos, mientras Segurola ya no está bajo los focos, sino entre copas de árboles que abarcan su majestuoso Lur Garden. Ubicado en un pequeño valle de Oiartzun (Guipúzcoa), el donostiarra crea y conserva un jardín botánico de 20.000 metros cuadrados. Un vergel que se posiciona como una de las colecciones vegetales más gigantescas de Europa, gracias a un hombre que comenzó sus andanzas en la profesión enseñando al público patrio todo lo relacionado con la botánica doméstica. Desde trasplantar una planta a diseñar un huerto ecológico.

El fin de ‘Bricomania’, el principio de un desafío personal

Íñigo Segurola fue, junto a Kristian Pielhoff, uno de los presentadores más carismáticos de ‘Bricomanía’. Junto a él, presentó más de 1.000 episodios en las diferentes cadenas hasta que en 2020 la pandemia le puso el punto y final a su aparición en la televisión convencional.

Hoy, Segurola posee un canal de YouTube llamado ‘Jardinatis’, donde este amante de las plantas ofrece trucos y consejos prácticos, tanto para la flora doméstica como para el diseño de «espacios verdes únicos».

La última aparición del expresentador televisivo se remonta a una aparición especial en el programa de ‘MasterChef Celebrity’, donde Segurola habló con pasión de su naturalista proyecto de vida: «Han sido 12 años de trabajo que no se acaban nunca, pero era algo que se tenía que hacer». Para hacernos una idea del titánico esfuerzo detrás de Lur Garden, hablamos de un espacio que cuenta con 16 jardines, cuyas plantas han sido sembradas y cultivadas, una a una, por el propio jardinero.

¿Puede visitarse Lur Garden?

Sí, el hermoso proyecto de Segurola está abierto a visitas. Teniendo en cuenta que ya cuenta con el trabajo previo de una década de esfuerzo y pasión, Lur Garden luce con una madurez vegetal repleta de colores y variedades herbáceas, gramíneas y suculentas, entre otras.

Para entrar en el lugar creado por el experto en paisajismo, tan sólo hay que entrar en la web oficial. Eso sí, la temporada de visitas comienza en mayo y finaliza en octubre.