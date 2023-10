El jardinero de ‘Bricomania’ ha cumplido su sueño lejos de la tele

Aunque ha pasado mucho tiempo desde la última emisión de ‘Bricomanía’, nadie ha olvidado a Íñigo Segurola, el jardinero que triunfó en el programa. En un primer momento no quería participar de forma activa en el proyecto. Su intención era estar detrás de las cámaras y no despertar el interés de los espectadores, pero su talento para comunicar le convirtió en un rostro muy destacado dentro del mundo del entretenimiento. En la actualidad lleva una vida completamente distinta. Vive lejos de la televisión, pero ha logrado cumplir su verdadero sueño. Antes de desvelarlo debemos tener en cuenta un aspecto importante.

‘Bricomanía’ aterrizó en TVE en 1994 de la mano de Kristian Pielhoff. El espacio tuvo tanto éxito que sus directores empezaron a crear secciones y fue ahí cuando Íñigo Segurola adquirió protagonismo. Él se encargaba de la parte de jardinería. Los directores de la cadena pública no se esperaban que este programa fuera a generar tan buenos datos de audiencia. Lo cancelaron en 2020 y los altos cargos explicaron que el motivo era «la crisis generada por la pandemia del coronavirus Covid-19».

El verdadero sueño del jardinero de ‘Bricomanía’

Íñigo Segurola asegura que no le importa que le reconozcan como «el jardinero de ‘Bricomanía’, si al final ha servido para que la gente valore y cuide las plantas». Es cierto que en un primer momento se mostró reacio a aparecer en pantalla, pero después se dio cuenta de que era una buena forma de conseguir sus sueños. Este trabajo le reportó una serie de beneficios que le permitieron centrarse en su verdadero objetivo: el paisajismo.

«No quería que me asociasen como el jardinero de la tele. Estuve 23 años haciendo el programa en la tele y pudiendo dedicarme a mi profesión, el paisajismo. Al final, lo que me ha dado la televisión es la posibilidad de tener esto porque de paisajista no podría haber creado este jardín», declaró en el medio ‘Noticias de Navarra’. Mientras tanto enseñó un microcosmos vegetal de más de 20.000 metros. Ese era su gran sueño.

Íñigo Segurola, autor de una obra de arte

El compañero de Kristian Pielhoff ha creado una verdadera obra de arte en su tierra natal. Se llama Lur Garden y lleva más de una década trabajando en este proyecto. Es un complejo formado por 16 jardines y se puede visitar a cambio de un módico precio. Merece la pena pagarlo, pues todo el que ha tenido oportunidad de verlo asegura que dentro del mismo hay mucho talento. «La magia del lugar garantiza una experiencia única», afirma la página web de la empresa.

La otra vida del comunicador

Además de tener un gran talento para la jardinería, Íñigo Segurola es un gran comunicador. Fue capaz de entretener a los espectadores durante mucho tiempo, aunque nunca perdió el norte y siempre creaba contenidos relacionados con su trabajo.

Su formación académica es exquisita, por eso se convirtió en una fuente de autoridad durante sus apariciones en ‘Bricomanía’. Cursó una ingeniería Técnica Agrícola en la Universidad Pública de Navarra, después un Grado Superior en Arquitectura del Paisaje por la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo y para finalizar hizo un curso internacional de Planificación y Diseño del Paisaje en la Universidad de Paisajismo de Wagheningen.