¿Qué fue del famoso presentador de Bricomanía? Su nueva vida lejos de la televisión

Muchas estrellas de la televisión lo tienen claro: lo complicado no es llegar a la cima porque en ocasiones esto sucede de casualidad. Es mucho más difícil mantenerse y no caer en el olvido. Algunos presentadores que llegaron a lo más alto no supieron adaptarse. Le ha sucedido a bastantes, aunque hay otros que han decidido retirarse por voluntad propia. ¿Qué le sucedió a Kristian Pielhoff? Durante mucho tiempo fue uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla, pero ahora ha cambiado de vida. Eso sí, sigue conservando algunos amigos famosos.

Kristian Pielhoff fue el flamante líder de ‘Bricomanía’, un espacio que llamó la atención de miles de espectadores y que ya ha pasado a la historia. El comunicador conserva una bonita amistad con Karlos Arguiñano, quien presentaba un programa similar, pero de diferente temática. La diferencia entre uno y otro es que el cocinero ha sido saltando de formato en formado y nunca ha desaparecido de la televisión. Pero ambos son grandes maestros y saben entretener al público mejor que nadie.

La brillante carrera de Kristian Pielhoff

Kristian Pielhoff cumplió su gran sueño en 1994, cuando le dieron la oportunidad de presentar ‘Bricomanía’. Supo ganarse el respeto del público y la confianza de sus responsables, así que de un momento a otro se convirtió en un comunicador estrella. Su vida actual es diferente y se desarrolla desde un punto de vista más discreto. Eso sí, una gran parte del público no le ha olvidado, pues marcó a toda una generación. Reunió frente al televisor a una audiencia muy variada: ese fue el secreto de su éxito.

A pesar de tener apellido alemán, nació en San Sebastián y en un primer momento no tenía intención de dedicarse al mundo del espectáculo. De hecho estudió técnicas turísticas en la Universidad de Deusto. Sin embargo, le surgió la oportunidad de trabajar en la pequeña pantalla, se dio cuenta de que tenía mucha destreza y apostó por su futuro. Sin lugar a dudas, una apuesta exitosa porque cosechó éxitos que pasarán a la historia.

Kristian superó un casting de 180 personas

En los años 90, Kristian Pielhoff se enteró de que los productores de ‘Bricomanía’ estaban buscando un presentador y abrieron un casting que tuvo mucha repercusión. Se presentaron más de 180 personas, pero seleccionaron al vasco. El programa fue bien recibido desde el primer momento y estuvo en antena hasta 2020. Un año antes, en julio, celebraron una emisión especial por el 25 aniversario. En total emitieron más de 1.000 episodios y siempre disfrutaron de unos datos de audiencia extraordinarios.

El presentador conserva lo más importante

Kristian Pielhoff reside en el País Vasco junto a su pareja y a sus perros. Lleva una vida completamente discreta, a pesar de que ha hecho alguna aparición esporádica en algún medio. Gracias a las redes sociales sabemos que es amigo de Karlos Arguiñano, con quien tiene muchas cosas en común. En estos momentos el presentador de ‘Bricomanía’ no tiene ningún proyecto en televisión, pero conserva algo muy importante de sus años gloriosos: el amor del público.