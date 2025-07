Terelu Campos suelta la bomba sobre Alejandra Rubio y su futuro: «Es que no pienso…»

Después de unos días en el Caribe, Terelu Campos ha regresado a Madrid en un momento en el que su entorno familiar vuelve a ocupar titulares. Su escapada a República Dominicana coincidió con otra más comentada: la de su hija Alejandra Rubio a Ibiza junto a Carlo Costanzia, su hijo y Mar Flores. Mientras los focos apuntaban hacia la inesperada cercanía entre las dos familias, la hija mayor de María Teresa Campos trataba de disfrutar de unas vacaciones junto a su grupo de amigos, lejos del ruido mediático.

La protagonista de nuestra noticia ha reaparecido con nuevos proyectos bajo el brazo, pero también con una actitud firme ante las preguntas de la prensa. En los próximos días retomará su actividad televisiva al incorporarse a Fiesta, donde ejercerá como conductora durante los fines de semana. Un regreso que coincide con una etapa agitada tanto en lo profesional como en lo familiar.

Los últimos movimientos en la familia Campos han dado pie a numerosas conjeturas. Uno de los más repetidos sugería que Terelu había decidido viajar al Caribe como respuesta simbólica a la entrevista veraniega de su hermana Carmen en bañador. Sin embargo, al ser preguntada por esta posibilidad, la comunicadora zanjó los rumores con claridad. «De verdad que no he hecho ningún posado. Que lo voy a hacer, pero que no lo he hecho. Me he ido de vacaciones», afirmó, descartando así cualquier vínculo entre ambos hechos.

El problema de Terelu Campos

Poco después de volver a casa, Terelu no sólo tuvo que hacer frente a la presión mediática, sino también a un inconveniente físico. Tras su participación como colaboradora en Supervivientes y su paso por los escenarios como actriz, cayó enferma al regresar de sus vacaciones. Ella misma explicó que se trataba de un virus estomacal contraído en República Dominicana. «Estuve unos días y vine fastidiada», reconoció, al tiempo que lamentaba no haber podido acudir a su puesto en el programa ¡De viernes!.

Conectando en directo con Fiesta, explicó lo que le ocurrió. «Ayer no pude ir a ¡De viernes!, yo creo que es la primera vez en mi vida que falto a mi puesto de trabajo, con eso te lo digo todo», comentó, visiblemente recuperada pero aún con el cansancio propio de una dolencia vírica. Emma García, conductora del espacio, le restó importancia al contratiempo, valorando su profesionalidad y su disposición habitual.

«No pienso decir ni una palabra»

La comunicadora ha sido categórica en cuanto a los temas sobre los que no piensa opinar. El comunicado público de Mar Flores pidiendo privacidad para su nieto o los detalles concretos del viaje de su hija son cuestiones que Terelu ha evitado comentar. «Es que no pienso decir ni una palabra, vamos», sentenció, marcando un límite firme en un momento en el que todo lo relacionado con su entorno está bajo lupa.

A pesar del cansancio acumulado y los altibajos emocionales, Terelu afronta esta nueva etapa con entusiasmo. Su regreso como presentadora es un paso significativo tras haber mantenido un perfil más bajo durante meses. Así lo expresó cuando habló de sus expectativas y del trabajo que tiene por delante. «Mucho trabajo este verano, sí, hija sí, pero bueno, ya sabéis cómo es nuestro trabajo que o no tenemos nada, o nos viene todo a la vez», afirmó.

También se refirió a la naturaleza cíclica de su profesión, en la que no siempre es fácil prever lo que vendrá. «Es un año a lo mejor de recogida, ¿no? De haber sembrado», añadió, dejando entrever que siente que empieza a recoger los frutos de años de esfuerzo. Sus palabras reflejan una mezcla de gratitud, cansancio y cautela, características habituales en quienes han crecido bajo la presión de los focos.

El golpe que recibieron las Campos

Desde la muerte de María Teresa Campos, las tensiones y diferencias entre sus hijas han sido objeto de análisis constante. El clan Campos, convertido en saga televisiva por méritos propios, continúa despertando la atención de los medios, y cada movimiento se interpreta como parte de una narrativa mayor. Terelu, en medio de todo ello, intenta mantener el equilibrio entre su vida profesional y las relaciones familiares, aunque no siempre sea fácil.

Con el foco mediático apuntando hacia su hija Alejandra y la mediática relación de esta con Carlo Costanzia, la presentadora ha optado por el silencio ante algunas preguntas y la sinceridad ante otras. Una estrategia que, aunque arriesgada, parece responder a la necesidad de proteger su intimidad y la de los suyos en un momento de gran exposición pública. Terelu Campos se enfrenta a un verano marcado por la intensidad. Su breve pero necesario viaje a República Dominicana, los nuevos compromisos laborales, el reencuentro con su hija y las preguntas sobre su familia conforman una mezcla que, lejos de detenerse, sigue creciendo. En medio de todo, la comunicadora mantiene la entereza y la prudencia, sabiendo cuándo hablar y cuándo callar.