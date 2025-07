Carlo Costanzia dice esto de Alejandra Rubio y sentencia su relación: «Por desgracia…»

Alejandra Rubio ha vuelto a situarse en el centro del huracán tras un controvertido vídeo que ha generado una fuerte división de opiniones. La escena, aparentemente inofensiva pero muy simbólica, fue grabada a las puertas de una prisión italiana y ha desatado un aluvión de críticas por lo que muchos han interpretado como una banalización de una situación grave. Lejos de guardar silencio, Carlo Costanzia padre ha decidido intervenir con un mensaje medido, emotivo y profundamente revelador, que ha reabierto el debate sobre los límites entre el amor familiar y la responsabilidad pública.

Todo comenzó cuando circuló por redes sociales un breve clip en el que Alejandra Rubio gritaba un alegre «feliz cumpleaños» frente al centro penitenciario de Turín donde cumple condena Pietro Costanzia, hermano de Carlo. Las imágenes no tardaron en viralizarse y despertaron una ola de indignación, especialmente porque Alejandra ha reiterado en numerosas ocasiones su deseo de mantener su vida personal fuera del foco. La aparente contradicción entre su discurso y su aparición en ese vídeo reavivó la controversia que desde hace meses acompaña a la joven colaboradora televisiva.

La intervención de Carlo Costanzia padre

En medio de la tempestad, Carlo Costanzia padre ha decidido intervenir para explicar el contexto y posicionarse claramente. En un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, dejó constancia de que fue él quien grabó y compartió el vídeo. Su intención, según expresó, fue únicamente transmitir afecto y solidaridad hacia su hijo, sin buscar en ningún momento banalizar su situación ni celebrar algo inapropiado.

«Le doy las gracias de corazón y el vídeo no lo hizo ella, lo hice yo porque estábamos juntos», aclaró el aristócrata italiano, desligando por completo a Alejandra Rubio de la autoría del clip. Su mensaje, lejos de ser una justificación sin matices, fue una llamada a comprender que el amor hacia un familiar no implica necesariamente la aprobación de sus actos. En sus palabras, quiso dejar claro que «amar a un hijo, o a un ser querido, no significa justificar lo que hizo, pero no por ello hay que abandonarlo».

La intervención de Carlo Costanzia tuvo un destinatario claro: proteger a Alejandra Rubio de los ataques recibidos en los últimos días. En su mensaje, elogió la actitud de la joven por no haber rehuido una situación difícil y por haberse mostrado cerca de la familia en un momento doloroso. «Para mí es un honor que tenga el valor de expresarlo en un contexto tan difícil», escribió, resaltando la humanidad del gesto y el coraje de Alejandra frente a la adversidad.

Esta postura fue bien recibida por la hija de Terelu Campos, que, visiblemente emocionada, respondió al mensaje desde la sección de comentarios, agradeciendo públicamente el apoyo. Para ella, este espaldarazo supone una reivindicación personal en medio de una campaña de descrédito que se ha intensificado tras el incidente del vídeo.

Los problemas de Alejandra Rubio: «Por desgracia…»

No es la primera vez que Alejandra Rubio se ve envuelta en polémicas que ponen en entredicho su papel público y sus decisiones privadas. En este caso, sin embargo, la presencia del respaldo familiar ha modificado los términos del debate, llevándolo a una dimensión más compleja, donde entran en juego conceptos como la lealtad, la empatía y la exposición.

Más allá de la defensa hacia su nuera, Carlo Costanzia quiso enfatizar que en esta historia no hay nada que celebrar. Lejos de eso, explicó que el vídeo fue un gesto simbólico para recordar a un familiar en un día especial, sin pretensiones festivas. En su reflexión, lamentó profundamente lo ocurrido con su hijo y se mostró consciente del dolor que conlleva todo el proceso, tanto para el afectado como para quienes lo rodean. «Expresamos sólo amor y cercanía a un miembro de nuestra familia que ya lleva año y medio pagando por sus errores», explicó con serenidad.

El tono más duro de su comunicado llegó al final, cuando asumió la dimensión trágica que marcará para siempre a su entorno familiar. En una frase breve, pero cargada de significado, sentenció: «Por desgracia, la tragedia permanecerá, para el chico y para todos». Una declaración que no deja lugar a dudas sobre la magnitud emocional del asunto y sobre la imposibilidad de cerrar del todo una herida que afecta a varias generaciones de una misma familia.

Este episodio ha vuelto a evidenciar lo difícil que puede resultar mantener un equilibrio entre la vida personal y la proyección mediática cuando se pertenece a una familia conocida. Carlo Costanzia padre, que siempre ha sido una figura discreta, ha tenido que salir al paso de una polémica que amenaza con fracturar aún más la ya delicada imagen pública de su hijo y su nuera. Lo ha hecho con un tono mesurado, sin buscar confrontaciones y sin negar la gravedad de los hechos, pero dejando claro que el amor familiar no debería ser motivo de condena social.