Así es el secreto mejor guardado de Arguiñano: jamás lo hubieras imaginado

Pasan los años y Karlos Arguiñano sigue siendo el mismo. ¿Cómo lo hace para seguir conservándose como siempre? En una entrevista reconoció que cocinar le daba vida. Siempre le ha gustado y de un momento a otro descubrió que era la única forma que tenía para mantener la mente en forma. Eso sin contar el deporte que hace. “Paseo todos los días un par de horitas. Es algo que recomiendo a todo el mundo, hace que se coma todos los asteriscos de los análisis de sangre. Solo caminar, estiramientos y por supuesto comer sano”, dijo en una ocasión. Pero en esta noticia no vamos a hablar de sus secretos de belleza. Tiene otros secretos más interesantes.

Arguiñano lleva muchos años entreteniendo al gran público y todos los que han trabajado con él guardan un recuerdo maravilloso. No solamente es un personaje televisivo, también es un gran empresario y tiene a su cargo varios restaurantes muy rentables. Ese es el secreto que nos interesa. ¿Cuál es su restaurante preferido, teniendo en cuenta que se dedica al sector de forma profesional? Este dato ha visto la luz y sus fans están realmente sorprendidos.

El secreto de Karlos Arguiñano ve la luz

El restaurante preferido de Karlos Arguiñano está en España. Se llama El Convent y está situado en La Fresneda, un pueblo de provincia de Teruel. No hay que irse demasiado lejos para disfrutar de su oferta gastronómica y el afamado chef va al local siempre que puede. Lleva frecuentándolo desde 2011. Acudió a una carrera de MotoGP y le recomendaron que se pasara por allí. No tardó en quedarse con la boca abierta. Es muy exigente y en todo momento reconoció que el menú era excelente y la presentación muy acertada.

Una fuente muy cercana, que forma parte del propio restaurante, ha confirmado esta noticia. “Le recomendaron que nos visitara para cenar. Antes de sentarse a la mesa ya dijo que en la próxima carrera se quedaría aquí a dormir y a partir de entonces siempre vino. Ahora no tiene equipo, pero nos visita si viene a las carreras. Siempre habla con cariño de La Fresneda y El Convent”, ha desvelado. Repasando sus entrevistas, es cierto que guarda un buen recuerdo de estos sitios.

Todos los negocios de Arguiñano

Karlos Arguiñano tiene una faceta pública que todos conocemos, pero ¿cómo ha conseguido amasar un patrimonio tan grande? Es propietario de negocios muy importantes y lo mejor de todo es que cuenta con la ayuda de su familia para sacarlos adelante. Ahí está el secreto de su éxito empresarial. “Cuatro de mis hijos trabajan en el hotel y yo casi ya no vengo. Tenemos más cosas, la escuela de cocina, el obrador, la bodega y más. Lo tengo todo pagado, no debo nada y todo lo he hecho con la televisión”.

¿Cómo es detrás de las cámaras?

La fama de Arguiñano es buena. Asegura que está muy agradecido a los productores que apuestan por él porque gracias a ellos ha montado un entramado empresarial más que rentable. “En la tele está todo guionizado y en muchas ocasiones me he cruzado con presentadores de telediarios que me felicitan porque yo voy largando lo que se me ocurre”, explica en una de sus entrevistas.

“Yo no tengo guion y puedo decir lo que quiera, y ellos no. Meto la pata y muchas veces me meto en jardines que no debería, y entonces, para salir del paso, me pongo a cantar o a contar chistes”.