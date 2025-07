Macron anuncia que Francia reconocerá Palestina como Estado en septiembre en la Asamblea General de la ONU

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este jueves 24 de julio que Francia reconocerá Palestina como Estado. Macron ha alegado la urgente necesidad de poner fin a la guerra en el territorio palestino de Gaza, administrado por el grupo terrorista de Hamás. Esta decisión se formalizará en la Asamblea General de la ONU en septiembre. Supone un cambio importante por parte de una de Francia Europa en medio de la creciente indignación mundial por las condiciones del territorio palestino de Gaza.

«Fiel a su compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Medio, he decidido que Francia reconocerá al Estado de Palestina. Haré un anuncio formal en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre», ha escrito el jefe del Estado francés en redes sociales.

La publicación en redes sociales del presidente de Francia sobre reconocer el Estado de Palestina incluye una carta que escribió al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, informándole de la decisión.

El ministro de la Diáspora, Amichai Chikli, y un asesor de medios del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han contestado a Macron con respuestas irónicas y sarcásticas al anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, de que París reconocerá un Estado palestino en septiembre.

