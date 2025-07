Yolanda Díaz: «Me encantaría tener un ministro albañil o una ministra limpiadora»

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha dejado claro este jueves que le «encantaría» tener «un ministro o una ministra que sea albañil o limpiadora». La también líder de Sumar ha resaltado que le parecería «maravilloso» tomar una decisión así, al tiempo que defiende que no hace falta ninguna licenciatura para dedicarse a la política.

«Yo creo que ha habido y hay magníficos diputados y diputadas, ministros y ministras», ha comenzado Díaz, inmediatamente después de asegurar que el debate en torno a los estudios en la política le parece «de clase» y que le parece «horrible» la corriente que afirma que es necesario contar con una carrera universitaria finalizada para dedicarse al «servicio público».

«Usted que es ministra de Trabajo. ¿Debería tener algún tipo de consecuencias mentir en el CV?», le ha cuestionado el presentador del programa Hoy por Hoy, de la Cadena SER, en referencia a la reciente dimisión de la diputada del PP, Noelia Núñez. «Yo creo que mentir no es correcto, se lo digo honestamente, en política. Se lo digo claramente», ha respondido Yolanda Díaz a esta cuestión, aunque ha querido alargar su argumentación.

«Este debate que está habiendo, que me va a permitir que le diga, que es de clase, sobre si un diputado o diputada o una persona que se dedica al servicio público, a la política, tiene que tener una licenciatura para dedicarse a la misma, me parece, de verdad, horrible. Lo digo honestamente», añade Díaz en la entrevista.

La vicepresidenta segunda del Gobierno opina que «ha habido y hay magníficos diputados y diputada, ministros y ministras». Sobre este último cargo, Yolanda Díaz se ha posicionado a favor de que no cuenten con estudios universitarios, dejando un ejemplo concreto que ha dado mucho de qué hablar. «A mí me encantaría que tengamos un ministro o una ministra que sean, no sé, una limpiadora o un albañil, porque me parecería que esto es un país maravilloso. Y debe ser así», ha completado la titular de Trabajo.

El PP señala a Yolanda Díaz

Horas después de la dimisión de Noelia Núñez, de todos sus cargos orgánicos e institucionales, por inflar su currículum, el PP de la Comunidad de Madrid ha cargado contra Yolanda Díaz. Pese a que la ministra de Trabajo ha asegurado que «mentir en política no es lo correcto», en relación al caso de la hasta ahora vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, la formación presidida en Madrid por Isabel Díaz Ayuso le ha recordado a través de las redes que ella también vendió titulaciones, tres en concreto, que realmente no había finalizado o cursado.

A través de una publicación en la red social X, el PP regional ha mandado el siguiente mensaje a Díaz. «¿Recuerdas cuando en la web oficial de la Moncloa incluiste 3 másters falsos y al ser descubierta tuviste que borrarlos?», han compartido, para exigir acto seguido la dimisión de la vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez.