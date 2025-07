OKDIARIO recoge en primera persona testimonios de los vecinos de Parla, al sur de Madrid, que relatan su miedo por robos y abandono policial. La falta de acción por parte del alcalde del PSOE Ramón Jurado han desatado la indignación vecinal: «El alcalde se enterará cuando haya elecciones por la inseguridad que sufrimos». Los vecinos de Parla, hartos de la inseguridad: «Hay hasta tiroteos y el alcalde no hace nada».

Tras los últimos actos ocurridos con violencia inusitada, los ciudadanos de Parla ya no aguantan más: «Me siento extranjera en Parla», ha explicado una ciudadana disgustada por tener que salir a la calle solo de día. La desesperación de los habitantes que de toda la vida aman su barrio es palpable: «Me encanta mi barrio, me encanta mi ciudad y me encantaría decir que esto está de puta madre pero la realidad es que no es así».

Los vecinos de Parla han denunciado una situación de inseguridad cada vez más grave. Atracos, tirones, robos en cajeros, ocupaciones y agresiones se han vuelto parte del día a día, según relatan en distintos testimonios recogidos en las calles del municipio.

«Ya dan miedo. Te roban en cualquier sitio», ha explicado una mujer, recordando cómo a su marido lo golpearon y le robaron la chaqueta en plena biblioteca. Otra vecina relata cómo su madre fue asaltada dos veces en un mes y medio. La sensación de inseguridad es generalizada: «Ya sospechas de todo».

Fracaso del Plan Parla

Los entrevistados critican con dureza el llamado Plan Parla de seguridad impulsado por el alcalde, al que acusan de utilizar medidas de cara a la galería: «Nos pusieron policías a caballo cuatro días y ya. Solo para el escaparate», denuncia un residente. «La policía se ha escondido, o no hay policía en Parla», añade otro. El testimonio más repetido es claro: «El plan no ha funcionado, cada día va peor».

El miedo transforma la vida diaria

Muchos vecinos dicen vivir con miedo. Evitan salir solos, vigilan constantemente su entorno y toman precauciones incluso para caminar por su propio barrio. «Voy con gas pimienta. Esto es como El Bronx», asegura un joven. Una madre relata cómo llama a su marido para que la espere en la estación porque teme volver sola de noche.