La oposición de Parla se reúne en la calle para investigar al alcalde porque les ha escondido la llave

Vox, PP, Podemos e IU han sacado la Comisión de Investigación al alcalde de Parla (PSOE) a la calle, después de que el regidor, Ramón Jurado, haya escondido la llave del salón de plenos para evitar su celebración.

La comisión pretende aclarar si se produjeron irregularidades o si hubo tráfico de influencias en el PAU-5 de Parla, a favor del hermano de alcalde, Wilfredo Jurado. En este sentido, se indagará en el último cambio de suelo de este desarrollo industrial de compensación a expropiación conveniada, lo que hizo que el ayuntamiento asumiera el control total del proyecto.

La oposición de Parla cree que el hermano, ex concejal de Urbanismo, participó en la sombra en la redacción del proceso de expropiación para beneficiar supuestamente a determinados propietarios. Este extremo ha sido negado en varias ocasiones por el Ejecutivo local, que ha atribuido la aparición del nombre del ex edil a un error al no renovarse las firmas electrónicas de los sistemas informáticos.

Al llegar al Ayuntamiento, los concejales de la oposición se han encontrado con el salón de plenos donde se iba a celebrar la comisión cerrado a cal y canto. Cuando han preguntado donde estaba la llave, los trabajadores municipales les han informado que tenían órdenes de no dársela y que la llave se encontraba en Alcaldía. Al ir a recuperarla, no han querido entregarla, por lo que los portavoces de Vox, PP, Podemos, e IU han sacado una mesa y unas sillas a la calle y han celebrado la comisión en la puerta del Ayuntamiento.

Juan Marcos Manrique, portavoz de Vox, ha condenado el «sectarismo y partidismo del alcalde socialista» por impedir esta reunión. «Esto es la cobardía del gobierno de Parla: obstaculizar con trampas administrativas y presiones a los funcionarios una comisión legalmente aprobada para investigar la corrupción que podría salpicar al entorno del alcalde», añadía.

Vox Parla ha advertido que el Ejecutivo municipal está incumpliendo gravemente sus deberes institucionales y ha exigido «el inmediato cese de las prácticas de obstrucción». El grupo municipal ha reiterado su «compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto al acuerdo plenario» y avanza que no cesará en su labor de «oposición firme y valiente frente al abuso de poder».

«Hoy hemos demostrado que la verdad no se esconde tras las puertas cerradas del Ayuntamiento. Seguiremos trabajando, aunque sea en la calle, para que los parleños conozcan toda la verdad», ha concluido el portavoz.

Además, el alcalde, Ramón Jurado, también está acusado de un presunto fraude de ley y corrupción administrativa y al mismo tiempo están siendo investigados algunos concejales de su partido por el uso reiterado de los contratos menores.