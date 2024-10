El alcalde de Parla sube los precios a los enfermos de cáncer: «Hay pacientes que ganan más que yo»

El alcalde de Parla, Ramón Jurado, ha mostrado una fuerte falta de empatía con los enfermos de cáncer cuando en el último pleno ordinario del municipio, afirmó que los usuarios con enfermedades oncológicas que participan en el programa municipal VEnCE: Vive. Entrena. Cáncer. Enfrenta, (y que han visto subir la cuota por el servicio de 10 euros a 30 euros mensuales en tres meses), «ganan más dinero que usted y que yo juntos».

Con esas palabras se ha dirigido el alcalde a la concejal de PP de Parla, María José Martínez Pulido, que ha presentado una moción de denuncia de los parleños afectados que se encontraban entre el público y que no dudaron en mostrar su malestar ante las palabras «bochornosas» del alcalde socialista.

El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Parla anunció la puesta en marcha del programa VENCE tras un acuerdo alcanzado entre la Fundación Universidad Europea, la Fundación Forus Deporte y Salud y el consistorio parleño.

El objetivo fundamental de esta iniciativa consistía en dar herramientas accesibles y útiles para que aquellos pacientes oncológicos que no tienen medios y que están en fase de superación de la enfermedad o ya la han superado, realicen actividades físicas y se beneficien del deporte con un equipo de profesionales cualificados para conseguir una recuperación global en un ambiente de seguridad y compañerismo.

El programa, en principio, sería costeado en su totalidad por el Ayuntamiento de Parla siguiendo los criterios del acuerdo con la Universidad Europea y la empresa privada Forus, en instalaciones municipales y horarios donde otros usuarios no se ven afectados.

Como precio simbólico, se estableció que cada paciente con cáncer pusiera 10 euros. Sin embargo, en el mes de septiembre, el Ayuntanmiento gobernando por el PSOE envió a los pacientes de este servicio una carta para informarles de que el coste del mismo pasaría de 10 a 30 euros mensuales. Una medida adoptada por el Ayuntamiento de Parla de forma unilateral, sin previo aviso.

Son los propios pacientes, muchos de ellos sin ingresos debido a la situación de salud que padecen, quienes han acudido al PP de la localidad para tener un altavoz en el pleno municipal y poder denunciar esta «decisión gravosa» para todos ellos y que les puede privar de un servicio municipal que les beneficia en todos los ámbitos de su salud física y mental.

El portavoz del Partido Popular, Héctor Carracedo, ha criticado las «vergonzasas» manifestaciones del regidor local: «En este último pleno todos los oyentes han podido conocer de primera mano la cara más antisocial y poco empática del alcalde al negarse a revisar el coste del Programa VENCE».

Testimonios de los pacientes

OKDIARIO se ha puesto en contacto con una de estas mujeres, enferma de cáncer de pecho, y usuaria del programa VEnCE: Vive. Entrena. Cáncer. Enfrenta. Asegura sentirse «estafada, engañada y muy decepcionada» por las palabras y las formas del alcalde Jurado durante el pleno.

«Este programa nos beneficia mucho psicológicamente porque estamos juntas y compartimos experiencias, y físicamente también porque el deporte nos ayuda con el dolor de músculos y huesos», ha señalado.

Además la mujer ha confirmado a este medio que algunas de las personas apuntadas a este programa no tenían ingresos y muchas se han tenido que ir porque no lo pueden pagar. «Incluso hay gente que no podía pagar ni los 10 euros pero se los poníamos entre todos». Y añade, «de las 30 plazas que estaban cubiertas en los dos grupos de actividades deportivas para personas con cáncer ahora hay sólo 22 plazas ocupadas, el resto se ha ido».

«¿No podrán sacar este dinero de los presupuestos?», se pregunta esta paciente. «Es de muy poca vergüenza, yo sólo cobro el paro porque estoy de baja y en agosto lo he consumido. Estoy a la espera de alguna ayuda y si no me dan nada no podré ni pagar estas actividades o medicinas», ha concluido.

Los pacientes tienen pensado hacer un escrito y leerlo en el próximo pleno de Parla para intentar hacer recapacitar al alcalde cuyo voto fue decisivo en esta votación en la que Ramón Jurado, votó a favor de que se mantuviera esta subida de precio.