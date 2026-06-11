Fue la presentadora más famosa de España, pero desapareció de la noche a la mañana y ahora vive en mitad del bosque

Beatriz Montáñez fue uno de los rostros más populares de su generación. Su papel como copresentadora del programa El Intermedio, junto al Gran Wyoming, la convirtió en una figura habitual del prime time y en una de las profesionales emergentes más destacadas del entretenimiento informativo de la época.

Tras alcanzar la popularidad y el reconocimiento público, su trayectoria dio un giro inesperado que la alejó progresivamente de los platós. Nosotros sabemos qué ha pasado con ella y cómo es su nueva vida.

La carrera de Beatriz Montañez

Su despedida de El Intermedio, en diciembre de 2011, fue tan discreta como simbólica. Beatriz Montáñez se despidió de su compañero con un abrazo en directo y el anuncio de su intención de apartarse temporalmente de la televisión para «descansar y acometer nuevos proyectos de formación personal».

En los años posteriores, la periodista intentó reconducir su carrera hacia nuevos formatos. Participó en proyectos audiovisuales como la película 88 y realizó apariciones puntuales en programas como El gran debate o Hable con ellas, ambos emitidos en televisión en abierto.

Paralelamente, fue ganando presencia en el ámbito documental, donde alcanzó uno de los momentos más relevantes de su trayectoria profesional al colaborar como guionista en el trabajo Muchos hijos, un mono y un castillo, una producción que obtuvo el reconocimiento de la Academia de Cine con un premio Goya.

Ese galardón supuso, para muchos, la consolidación de una nueva etapa profesional. Sin embargo, también coincidió con su progresivo alejamiento del foco mediático. Tras ese reconocimiento, Montáñez redujo de forma drástica sus apariciones públicas hasta instalarse definitivamente en un entorno radicalmente distinto al que había conocido durante su etapa televisiva.

La nueva vida de la presentadora

La presentadora decidió abandonar la ciudad para instalarse en una casa aislada en plena naturaleza, en un entorno boscoso que ella misma ha descrito como un espacio de desconexión y reconstrucción personal. Allí reside en lo que denomina una vida de autosuficiencia parcial, alejada del ritmo mediático y de las dinámicas de exposición pública que marcaron su carrera.

En distintas intervenciones, Montáñez ha explicado las razones de su decisión con una franqueza poco habitual en figuras de su notoriedad. «Por mucho dinero que ganara en televisión, prefiero la vida austera. No hay dinero en el mundo que te pueda comprar la paz», ha afirmado en referencia a su cambio de estilo de vida. Estas declaraciones se produjeron durante la presentación de su libro Niadela, nombre con el que bautizó su actual hogar y su proyecto vital.

La periodista ha insistido en varias ocasiones en que su salida del entorno televisivo no respondió a un rechazo hacia la profesión, sino a una necesidad de silencio y estabilidad emocional.

«Estaba perdidísima. Es muy difícil cuando no tienes un camino concreto, ves bifurcaciones y no sabes cuál tomar», explicó en una de sus reflexiones públicas. Según sus palabras, la saturación de estímulos y la presión del entorno mediático contribuyeron a una sensación de inestabilidad que la llevó a replantearse por completo su modo de vida.

Autosuficiencia y aislamiento

En su vida actual, Beatriz ha apostado por un modelo de subsistencia basado en la austeridad y la autosuficiencia. Según ha relatado, gran parte de sus necesidades básicas están cubiertas mediante recursos propios y un consumo muy reducido. Su dieta, basada en alimentos vegetales, incluye verduras frescas, legumbres, semillas y raíces, en coherencia con su decisión de adoptar un estilo de vida vegano.

La propia periodista ha señalado que sus gastos mensuales en alimentación son notablemente bajos, en torno a los 150 euros. Asimismo, ha explicado que su vivienda no depende de la red eléctrica convencional, ya que cuenta con paneles fotovoltaicos, mientras que el suministro de agua procede de un pozo. Este modelo de vida le permite mantener una independencia material que considera fundamental para su bienestar.

Su relación con el exterior es limitada. Realiza desplazamientos para abastecerse aproximadamente cada 25 días y viaja a Madrid un par de veces al año para reencontrarse con su círculo más cercano y mantener ciertos vínculos sociales.

Momentos complicados

En los últimos años, la tranquilidad de su retiro se ha visto alterada en varias ocasiones por la atención mediática. Tras la publicación de su libro y algunas apariciones esporádicas en medios, la zona en la que reside comenzó a recibir visitas no deseadas de personas que intentaban localizar su vivienda.

Según relató la propia Beatriz, en determinados momentos llegaron a producirse comportamientos invasivos, con personas que merodeaban su casa, dejaban notas e incluso utilizaban prismáticos para observarla desde la distancia. Esta situación de intrusión reiterada llevó a que las autoridades tuvieran que intervenir para garantizar su privacidad y seguridad.

El episodio evidenció la dificultad de conciliar el deseo de anonimato con la huella pública que deja una trayectoria televisiva tan polémica. A pesar de ello, la protagonista de nuestra noticia ha mantenido su decisión de permanecer en su actual entorno, donde afirma haber encontrado el equilibrio que buscaba tras años de exposición constante.