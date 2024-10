La famosísima presentadora que dejó la televisión para vivir en mitad del bosque

En la historia de la televisión pocos rostros han dejado una huella tan profunda como Beatriz Montañez. La periodista, nacida en Almadén en 1977, se convirtió en una figura inolvidable gracias a su trabajo como copresentadora en el popular programa ‘El Intermedio’, emitido por La Sexta. También ha trabajado en Telecinco, conduciendo un programa junto a Sandra Barneda que se llamaba ‘Hable con ellas’.

La comunicadora no solo formó parte del equipo original de ‘El Intermedio’ cuando se estrenó en 2006, sino que fue una de sus caras más reconocidas durante los cinco años en los que se encargó de repasar con humor y crítica la actualidad informativa en la sección ‘Fritanga de medios’. Acompañada del Gran Wyoming, su carisma y estilo la llevaron a consolidarse como una de las grandes figuras del periodismo televisivo.

Sin embargo, en diciembre de 2011 Beatriz decidió abandonar el proyecto de La Sexta. En ese momento se emitió una nota de prensa en tono jocoso que indicaba que la periodista deseaba tomarse un descanso y buscar nuevos horizontes personales y profesionales. Su puesto sería ocupado por Sandra Sabatés, quien sigue al frente del programa más de una década después. A partir de entonces, la vida de Montañez cambió de manera radical y poco a poco comenzó a alejarse de los focos.

Beatriz Montañez coqueteó con el mundo del cine

Después de dejar la televisión Beatriz Montañez no desapareció por completo del panorama público de inmediato. Decidió probar suerte en el cine y debutó como actriz en la película ’88’, bajo la dirección de Jordi Mollá. Aunque este no fue su primer contacto con la interpretación, ya que había tenido pequeñas apariciones en la popular serie ‘7 vidas’ y en el largometraje ‘De chica en chica’, este proyecto marcó un nuevo rumbo en su carrera.

En 2013 regresó a la televisión, esta vez para formar parte del equipo de Telecinco como copresentadora de ‘El gran debate’ durante los meses de verano. No obstante, su paso por este programa fue breve y poco después se unió al elenco del espacio de entrevistas ‘Hable con ellas’, un espacio que abandonó tras solo cuatro meses de emisión.

Su regreso a la escena pública ocurrió en 2018, cuando el mundo del cine le brindó uno de los mayores reconocimientos de su carrera. Beatriz formaba parte del equipo de guionistas de la película documental ‘Muchos hijos, un mono y un castillo’, dirigida por Gustavo Salmerón, que fue galardonada con el Goya al mejor documental. Este éxito la llevó nuevamente a los titulares, aunque para entonces ya había comenzado a distanciarse del bullicio mediático.

Adiós al mundo de la fama

Con el paso de los años, Beatriz Montañez fue sintiendo una desconexión cada vez más profunda con el mundo de la televisión y la vida pública en general. Finalmente tomó una decisión que sorprendió a todos: se retiró por completo a vivir en una cabaña en medio del bosque. Ahora vive lejos de cualquier rastro de la vida urbana y tecnológica que había conocido hasta entonces. Esta decisión fue el resultado de una búsqueda personal que la llevó a replantearse sus prioridades.

En su libro ‘Niadela’, publicado en marzo de 2021, Beatriz narró su experiencia de abandono de la sociedad y cómo encontró en la naturaleza un refugio para su bienestar emocional. En una entrevista explicó que, aunque desde fuera su vida anterior podía parecer envidiable, algo en su interior no estaba funcionando correctamente. Esa sensación de insatisfacción fue la que la empujó a tomar la drástica decisión de aislarse en una pequeña cabaña, sin acceso a electricidad ni agua caliente. Aquí ha aprendido a valorar la soledad, el silencio y la conexión con su entorno natural.

«Llegué a un punto donde me saturé de mí misma», confesó Montañez. En este proceso descubrió que la verdadera felicidad no residía en lo material, sino en la simplicidad y en la capacidad de disfrutar de la soledad: «Ahora me caigo mejor a mí misma que antes».

Así ha cambiado la vida de Beatriz

Beatriz Montañez vive actualmente de manera austera, dependiendo únicamente de sus ahorros. Según ha revelado en varias entrevistas, sus gastos mensuales no superan los 150 euros, la mayoría de los cuales se destinan a la compra de alimentos. En su retiro ha dejado de lado cualquier aspiración materialista, afirmando que no necesita un coche lujoso ni una casa grande para sentirse plena. El vivir con lo mínimo ha sido parte fundamental de su transformación personal y ha encontrado en esta vida sencilla una fuente inagotable de satisfacción.

El estilo de vida de Beatriz, aunque puede parecer extremo para muchos, es el resultado de una decisión profundamente meditada. Su aislamiento le ha permitido vivir sin el estrés que solía acompañar su carrera en los medios de comunicación y ha aprendido a apreciar cosas tan simples como el silencio. Sin embargo, esta vida también ha tenido sus desafíos.

«He tenido intrusos, personas que se acercaban a mi cabaña y me espiaban con prismáticos, dejándome notas…». Estas han sido sus últimas palabras. Ha dejado claro que su vida no es perfecta, pero si tiene todo lo que quiere: paz y tranquilidad.