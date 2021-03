Beatriz Montañez: de presentadora estrella a vivir aislada con 150 euros al mes

Beatriz Montañez fue hace unos años uno de los rostros más aplaudidos de la pequeña pantalla, donde durante los años 2006 y 2011 se sentaba junto a El Gran Wyoming para poner el toque sensato a ‘El Hormiguero’. Tras su salida del programa de La Sexta, la periodista pasó un tiempo sin trabajar de cara al público, pero finalmente regresó a Mediaset, primero para copresentar junto a Jordi González ‘El gran debate’ en sustitución de Sandra Barneda. Junto a la catalana también trabajó en ‘Hablé con ellas’, programa en el que estuvo apenas unos meses, de marzo a julio de 2014.

Desde entonces poco se sabía de Beatriz Montañéz, que decidió dejarlo todo, la ciudad, la televisión y el vivir rodeada de gente para trasladarse al bosque. Allí, alejada de todo, la manchega se ha buscado y encontrado a sí misma, tal y como relata en su primer libro ‘Niadela’, un diario en el que habla sobre este retiro voluntario que ya dura 5 años. Sobre este periodo, la presentadora ha charlado este miércoles en el programa radiofónico ‘Hoy por hoy’, presentado por Angels Barceló, a quien ha desvelado algunos detalles de estos años. En el momento que tomó la ilusión tenía problemas para elegir cómo continuar su vida y recuperar lo que había ido dejando por el camino. «Me provocaban mucha inestabilidad, está muy bien tener muchas opciones pero al final nos crea la dificultad de elegir. Tuve que parar, conocerme un poco más. La soledad es, ha sido y será la mejor amiga que he tenido nunca».

Durante la charla ha contado que mientras estudiaba en Los Ángeles, le detectaron células precancerígenas en el cuello del útero, tras lo cual aterrizó en el pueblo de Nadela, en Lugo, donde reside actualmente y en el que están censados no más de 75 habitantes. Lo que comenzó como un fin de semana, ha terminado convirtiéndose en su hogar habitual. Muy cerca de donde se alojó había una cabaña que llevaba al menos una década abandonada y, según le dijeron, era de un pastor. «Me pareció muy idílica la casa, estaba abandonada, siempre me ha llamado la atención que haya restos de la gente que han habitado esta casas. Al día siguiente fui a verla, tuve una sensación espectacular», ha narrado. Fue entonces cuando decidió dejarlo todo y con sus ahorros irse a vivir allí. «Me puse una mensualidad muy pequeñita porque mis necesidades son muy pocas, era una forma de invertir en mi futuro y en mí misma. Todo lo que me rodea es muy austero».

«El primer año decidí hacerme vegana, me parecía bastante incoherente estar en la naturaleza, disfrutar de los animales y luego comérmelos. Lo que como es bastante barato porque son verduras frescas, semillas o raíces. No me gasto más de 100 o 150 euros en alimentación, no pago casa, instalé un equipo fotovoltaico, el agua viene de un pozo», ha seguido Beatriz, contando cómo es su vida actual. Una vida prácticamente de ermitaña que solo rompe cada varias semanas, «voy a hacer la compra cada 25 días y me vuelvo a encerrar. Cada cinco o seis meses salgo de allí, voy a Madrid, al teatro, al cine, veo a mis amigos… y me vuelvo con la satisfacción de que esa necesidad no va a surgir en otros cinco meses. He aprendido a convivir con todo tipo de animales e insectos en esta casa que está en lo alto de una colina y rodeada de un río. Cuando llegué la casa me pareció muy vieja, estaba destrozada… pero muy idílica. Cuando entré tuve una sensación espectacular».

De momento, sus planes son seguir así y es que está «feliz» viviendo rodeada de la naturaleza y disfrutando de ella misma. «Ojalá me queden muchos años más, la casa no es mía y hasta que me echen me gustaría quedarme», ha deseado en el programa de radio.