Qué canciones cantarán Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS en el descanso de la final del Mundial 2026

La gran noche ya está aquí. España y Argentina se juegan la Copa del Mundo 2026 en un partido que promete paralizar medio planeta y mantener a millones de espectadores pegados al televisor hasta el último minuto. Sin embargo, la emoción no se detendrá cuando el árbitro señale el descanso. Al más puro estilo de la Super Bowl, la final del Mundial volverá a apostar por un gran espectáculo musical de medio tiempo con algunas de las mayores estrellas de la industria internacional. El escenario elegido será el MetLife Stadium de Nueva York y sobre él se subirán nombres de primer nivel como Justin Bieber, Shakira, Madonna y BTS. La gran pregunta que se hacen ahora millones de seguidores es la misma: ¿qué canciones interpretarán durante el concierto más visto del mundo?

Justin Bieber y el regreso de sus grandes éxitos para el Mundial 2026

La presencia de Justin Bieber es una de las más esperadas de la noche. El artista canadiense cuenta además con una circunstancia particular y es que, en 2023, vendió los derechos de publicación y el catálogo de todas las canciones publicadas antes de diciembre de 2021 a Hipgnosis Songs Capital por una cifra superior a los 200 millones de dólares.

Eso sí, la operación nunca ha impedido que el cantante siga interpretando sus temas en directo. Los derechos de actuación son independientes y Bieber continúa pudiendo cantar las canciones que marcaron a toda una generación.

Aunque el repertorio oficial continúa siendo un secreto, hay varios temas que parecen apuestas seguras. Entre ellos destacan Sorry, Yummy, Beauty and a Beat, junto a Nicki Minaj, Eenie Meenie o incluso Baby, el éxito que cambió para siempre la carrera del artista canadiense y lo convirtió en un fenómeno global.

Madonna, la ‘reina del pop’, conquista Nueva York

Si alguien sabe cómo convertir un estadio en un espectáculo, esa es Madonna. La artista estadounidense ya conoce perfectamente lo que supone actuar en un evento de esta magnitud después de protagonizar uno de los descansos más recordados de la historia de la Super Bowl. Ahora cambia el fútbol americano por la final del Mundial 2026, que juega España contra Argentina, y promete volver a hacer historia. Uno de los temas que más posibilidades tiene de sonar es Read My Lips, la colaboración bilingüe junto a Feid incluida en la edición especial del álbum del Mundial.

Sin embargo, sería difícil imaginar un espectáculo de Madonna sin algunos de los himnos que la han acompañado durante décadas. Vogue, Hung Up, Ray of Light o La Isla Bonita aparecen entre las grandes favoritas para formar parte del repertorio de una actuación que promete poner en pie al MetLife Stadium.

Shakira, la gran estrella del medio tiempo del Mundial 2026

Hablar de fútbol y hablar de Shakira es prácticamente hablar de la misma historia. La artista colombiana ya firmó uno de los himnos más recordados de la historia de los Mundiales con Waka Waka y este año vuelve a ser la encargada de poner banda sonora al torneo.

Su nueva canción, Dai Dai, apunta a convertirse en uno de los momentos más esperados del espectáculo y todo apunta a que será la encargada de abrir el descanso del encuentro entre España y Argentina.

El título, escrito en italiano, es una expresión utilizada para transmitir ánimo y motivación, algo muy ligado al espíritu competitivo del deporte y a la emoción que rodea una final mundialista.

Más allá del tema oficial, las especulaciones sobre el repertorio no han dejado de crecer en las últimas semanas. Muchos seguidores sueñan con escuchar Hips Don’t Lie, el tema que ya interpretó durante la Super Bowl junto a Jennifer Lopez, mientras otros apuestan por Acróstico o incluso por la ya icónica colaboración junto a Bizarrap. Una canción que si sucede, lo haría delante de Clara Chía y Piqué, ya que estarán presentes en el MetLife Stadium.

Sea cual sea la elección, pocos dudan de que Shakira volverá a convertirse en una de las protagonistas absolutas de la noche.

BTS, el fenómeno global que revolucionó la música coreana

La presencia de BTS completa un cartel pensado para conquistar a varias generaciones y a públicos completamente diferentes. El grupo surcoreano, formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, se ha convertido en uno de los mayores fenómenos musicales de las últimas décadas y en el principal responsable de la expansión internacional del k-pop.

Sus complejas coreografías, sus espectaculares directos y la conexión que mantienen con su comunidad de seguidores, conocida como ARMY, los han convertido en una referencia absoluta dentro de la industria musical.

Aunque tampoco se conoce el repertorio oficial, pocos imaginan una actuación sin algunos de sus mayores éxitos internacionales. Boy With Luv, junto a Halsey, DNA, Mic Drop o Dynamite aparecen entre las canciones que más fuerza suenan para acompañar uno de los descansos más ambiciosos de la historia del deporte.

Porque si algo está claro es que la final entre España y Argentina no sólo decidirá quién levanta la Copa del Mundo 2026. Durante unos minutos, el fútbol dejará paso a la música para convertir el Mundial en el concierto más visto del planeta.