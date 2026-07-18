La rutina de verano de Pilar Rubio (48 años) para estar en forma: «Eso de ir a la playa a descansar, no, necesito estar activa y jugar»

Con la llegada del verano, muchas personas cambian sus hábitos para adaptarse a las vacaciones. Para algunos, la playa representa el escenario perfecto para desconectar durante horas bajo el sol, mientras que otros prefieren aprovechar ese tiempo para mantenerse en movimiento. Pilar Rubio pertenece claramente a este segundo grupo y en COOL sabemos el motivo.

La presentadora lleva mucho tiempo vinculando su imagen a un estilo de vida saludable. El deporte forma parte de su día a día y, lejos de abandonar esa costumbre durante las vacaciones, apuesta por adaptar la actividad física al entorno, sustituyendo el gimnasio por juegos, paseos y deportes acuáticos.

Las jornadas de playa

Aunque reconoce que le gusta alternar entre playa y piscina, la mujer de Sergio Ramos asegura que no siente predilección absoluta por ninguna de las dos opciones. En su caso, la elección depende tanto del momento como de los planes familiares.

«Soy de las dos cosas, depende. No me gustaría estar todo el rato en la playa, pero tampoco en la piscina. En verano intento un poco compaginar. Ahora soy más de niños, ellos deciden», explicó durante una entrevista con Europa Press.

La presencia de sus hijos condiciona buena parte de las actividades, algo habitual en muchas familias. Juegos, baños continuos o excursiones improvisadas hacen que las jornadas transcurran con un ritmo muy diferente al del resto del año.

Sin embargo, hay un aspecto sobre el que Pilar Rubio no tiene ninguna duda: no disfruta pasando horas tumbada tomando el sol.

«A mí lo que no me gusta es estar en la playa tomando el sol sin hacer nada, no. Jugar con la raqueta o hacer un poco de surf o ponerme en la pala o snorkel, pero hacer algo. Eso de ir a la playa a descansar, no, necesito estar activa y jugar», comenta con total naturalidad.

Hacer deporte en vacaciones

Quienes siguen la trayectoria de Pilar Rubio conocen su afición por el deporte. La comunicadora ha mostrado en numerosas ocasiones algunas de sus rutinas deportivas y ha defendido la importancia de mantener hábitos saludables con independencia de la época del año.

Esa disciplina también se refleja durante el verano, aunque de una manera mucho más flexible. En lugar de seguir un programa de entrenamiento estructurado, apuesta por incorporar el movimiento de forma natural mediante actividades recreativas.

Jugar a las palas, caminar por la orilla, practicar surf o hacer snorkel son algunas de las propuestas que menciona como parte de su tiempo libre. No persigue únicamente un objetivo físico, lo que realmente le importa es sentirse activa.

La importancia de sentirse bien

La propuesta de Pilar Rubio pone de manifiesto una forma distinta de entender las vacaciones. Frente a la idea tradicional de descansar exclusivamente mediante la inactividad, la presentadora defiende que el movimiento también puede convertirse en una fuente de bienestar.

No se trata de transformar la playa en un gimnasio al aire libre ni de cumplir objetivos deportivos durante las vacaciones. Su planteamiento pasa por aprovechar el entorno para realizar actividades que permitan mantenerse activo mientras se disfruta del tiempo libre.

En ese sentido, la playa ofrece numerosas posibilidades. Desde un paseo por la orilla hasta una sesión de natación en el mar, pasando por deportes recreativos que pueden practicarse en familia o con amigos.

Un buen momento para activarse

Aunque actividades como jugar a las palas o caminar sobre la arena puedan parecer simples entretenimientos, también implican un esfuerzo físico considerable.

La arena constituye una superficie inestable que obliga al organismo a activar un mayor número de músculos para mantener el equilibrio. Como consecuencia, caminar o correr sobre ella requiere un gasto energético superior al que supone hacerlo sobre un pavimento firme.

Además, la arena reduce el impacto sobre las articulaciones, una característica que convierte este tipo de ejercicio en una alternativa interesante para muchas personas, siempre que se adapte a la condición física de cada una.

El agua también añade un componente de resistencia. Nadar en el mar representa una de las actividades cardiovasculares más completas del verano, mientras que caminar dentro del agua o realizar ejercicios como el skipping incrementa la intensidad del trabajo muscular sin necesidad de recurrir a material específico.

A ello se suman deportes cada vez más populares, como el paddle surf, que exige mantener el equilibrio de forma constante y favorece el fortalecimiento del tronco, o el snorkel, que combina actividad física con la posibilidad de descubrir el entorno marino. En definitiva, Pilar Rubio tiene una oferta muy amplia a la hora de elegir qué quiere hacer con su familia en verano.