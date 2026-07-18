 La serie de Netflix que muchos comparan con ‘Juego de Tronos’: ha ganado 46 premios y ya suma 133 nominaciones

Si eres uno de los seguidores de La Casa del Dragón y ya estás esperando a que se estrene otro de los episodios de la tercera temporada que se están emitiendo en Max, te vamos a recomendar una ficción que muchos comparan con Juego de Tronos y su precuela: la serie Vikingos. Una ambiciosa serie dramática con un toque histórico que se estrenó en 2013 en History Channel y cuenta con seis temporadas y un total de 89 episodios. La serie Vikingos se puede ver en la actualidad en la plataforma de streaming Netflix y está inspirada en las aventuras de Ragnar Lodbrok, que es uno de los héroes nórdicos más conocidos, y que se conocen gracias a como se relata en varios escritos históricos de los siglos XII y XIII. Las dos comparten esas escenas de luchas épicas entre sus protagonistas y esos personajes rudos y distantes enfrascados en sus tragedias continuas. La serie Vikingos es perfecta para los que están buscando una serie a lo Juego de Tronos para entretenerse las tardes calurosas de este verano con sus aventuras y batallas.

La serie Vikingos se rodó en Irlanda y cuenta la historia de Ragnar, un granjero que consigue gracias a su amigo el constructor Floki hacer barcos revolucionarios capaces de realizar diferentes incursiones en Inglaterra y acabará convirtiéndose en un poderoso rey escandinavo. Una ambiciosa serie creada por Michael Hirst, que es también es el guionista y el showrunner de Vikingos y ha contado con diversos directores como Ken Girotti, Ciaran Donnelly, Johan Renck, Jeff Woolnough, Steve Saint Leger y Katheryn Winnick. Michael Hirst es también el guionista de la serie Los Tudor. Uno de los puntos fuertes de esta ficción es que está protagonizada por el actor australiano Travis Fimmel que borda el papel de Ragnar Lothbrok.

¿De qué trata la serie Vikingos?

Esta dramática serie comienza con la historia de un pobre granjero llamado Ragnar Lothbrok que vive de forma modesta con su esposa, la guerrera Lagertha, y sus hijos. Ragnar está convencido de que navegando hacia el Oeste se pueden encontrar tierras ricas que nunca se han explorado. Un arriesgado viaje que en principio es para él imposible porque el conde Haraldson solo permite navegar hacia el Este y, además, tampoco tiene la embarcación adecuada para realizar esta travesía.

Ragnar logra gracias al trabajo de su amigo el constructor Floki construir una embarcación capaz de realizar ese viaje a la que dotan con instrumentos de navegación revolucionarios. El joven granjero y guerrero logra reunir a una tripulación con la que embarca hacia las costas de Inglaterra. Este viaje cambiará su destino y el de su pueblo.

En las cuatro primeras temporadas de la serie Vikingos se van contando las aventuras de este guerrero y su tripulación y sus conquistas de diferentes zonas clave de Inglaterra y Francia. En las dos últimas temporadas, tras la muerte de Ragnar, los protagonistas de la serie son sus hijos, Björn, Ivar el Deshuesado, Ubbe y Hvitserk. Estos se tendrán que enfrentar a diferentes guerras civiles que poner en peligro la estabilidad de su reino y, además decidirán seguir la estela de su padre y seguir conquistando el mundo y expandir su imperio hacia el Mediterráneo, Islandia y América del Norte.

El reparto de esta serie dramática

El protagonista de esta serie es el conocido actor y modelo australiano Travis Fimmel que da vida al valiente y rudo Ragnar Lothbrok. A este actor le hemos visto en las películas One Way y Kandahar y en las series Raised by Wolves o Dune: la profecía. También tienen un papel de peso los actores Katheryn Winnick que interpreta el papel de Lagertha, la primera mujer de Ragnar, y Gustaf Skarsgård el de Floki, el constructor de barcos.

En el reparto de esta serie están los actores Clive Standen que da vida al personaje de Rollo, Alexander Ludwig el de Bjorn, Alyssa Sutherland el de Aslaug, la segunda mujer de Ragnar, Huw Parmenter el de Roland, Peter Franzén el de Harald Finehair y Gaia Weiss el de Porunn, la amiga de Bjorn.

En las dos últimas temporadas el enfoque de la serie como hemos explicado cambia radicalmente debido a la muerte de Ragnar Lothbrok. Los protagonistas de la serie pasan a ser sus hijos: Björn Ironside, cuyo papel interpreta el actor Alexander Ludwig e Ivar el Deshuesado, al que da vida el actor Alex Høgh Andersen.

La serie Vikingos se puede ver completa en la plataforma de streaming Netflix y, aunque ha sido criticada por algunos por su falta de rigor histórico en varias escenas, es una buena opción para los que están buscando para las tardes calurosas del verano una serie dramática con cruentas batallas medievales y unos personajes fieros e inolvidables.