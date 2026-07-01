El creador de ‘La Casa del Dragón’, Ryan Condal, adelanta el momento más esperado de la temporada 3: «Fue increíblemente difícil de controlar»

El 22 de junio se estrenó en la plataforma de streaming HBO Max el primer episodio de la temporada 3 de La Casa del Dragón. Cada lunes se podrá ver un nuevo episodio hasta completar los 8 nuevos episodios el próximo 3 de agosto. Esta precuela de Juego de Tronos adapta de forma libre la novela Fuego y sangre (2018) de George R.R. Martin. La acción de esta nueva serie se sitúa unos 200 años antes de los eventos que tuvieron lugar en Juego de tronos y se centra en los conflictos internos que tuvieron los miembros de la Casa Targaryen, los cuales estaban divididos en los bandos de Los Negros, los que creen que la heredera es Rhaenyra Targaryen y los Verdes, que apoyan a Aegon II Targaryen, el medio hermano de Rhaenyra. La tercera temporada de La Casa del Dragón es uno de los grandes estrenos en series de este 2026.

Uno de los momentos decisivos de novela Fuego y sangre de George R.R. Martin es la llamada Batalla de la Garganta, la cual tiene lugar durante esta guerra civil entre los Verdes y los Negros. Durante este conflicto, una poderosa flota de la Triarquía, alianza de las Ciudades Libres contratada por los Verdes, navega hacia el Oeste y realiza una emboscada a las naves que transportan a los príncipes Targaryen. Esta emboscada desencadena una gran batalla en la que participan un buen número de naves y varios dragones.

La importancia de la Batalla de la Garganta

El rodaje de este conflicto bélico fue uno de los más complicados de toda la serie. Ryan Condal, el creador de la serie junto a George R. R. Martin, que actualmente no participa ya casi en el mismo, ha contado en una entrevista en la web The Bull’s Eye cómo se enfrentó al rodaje de las escenas de esta batalla y cómo intento ver el conflicto con una mentalidad cinematográfica.

«Empecé como guionista de largometrajes, así que siempre pienso en una estructura de cuatro actos. El segundo acto—esa larga sección central—suele tener 60 páginas o más en un guion, y puede ser increíblemente difícil de controlar. Así que siempre intento dividirlo por la mitad con un punto central, que es lo que llamamos el ‘punto sin retorno’. En Star Wars, es cuando el Halcón Milenario es arrastrado a la Estrella de la Muerte y te preguntas cómo demonios van a salir de allí. La Batalla de Goela siempre ha sido precisamente ese punto de inflexión en la historia», ha explicado entre entrevista.

Para los que recordéis qué es Goela se trata del estrecho marítimo situado entre Rocadragón y la Bahía del Aguasnegras que es la principal ruta de acceso marítimo a Desembarco del Rey. La batalla enfrenta a cinco dragones de la facción de los Negros que están liderados por el príncipe Jacaerys Velaryon y una flota masiva de unos 90 barcos de la Triarquía. Aunque los dragones queman la flota, los barcos responden con un intenso fuego de ballestas y escorpiones. Una batalla que marcará todo lo que ocurrirá en la temporada 3 de La casa del dragón.

Todo lo que sabemos de la temporada 3 de La Casa del Dragón

Además de esta batalla, si nos fijamos en la novela Fuego y sangre de George R.R. Martin que ha inspirado a esta serie, también debería tener lugar en esta temporada el episodio del Baile de los Carniceros. Se trata de un violento estallido de la población civil con el que se refleja el estado de caos absoluto en Desembarco del Rey durante la guerra. En este episodio del libro se establece un clima de terror en el que tienen lugar linchamientos, y venganzas. Aunque sea uno de los momentos más importantes de este libro, todavía no lo hemos visto en las imágenes del tráiler de la temporada 3.

Aunque no queremos hacer ningún spoiler, otro de los momentos decisivos es la toma de la capital del reino por Rhaenyra Targaryen. Un reinado marcado por momentos de luces y sombras, en el que tiene un gran peso la inestabilidad, las traiciones y las venganzas.

En cuanto al reparto de esta temporada 3 volveremos a ver al elenco principal formado por los actores Emma D’Arcy que da vida al personaje de la valiente e implacable Rhaenyra Targaryen, Matt Smith a Daemon, Olivia Cooke a Alicent, Tom Glynn-Carney a Aegon II, Ewan Mitchell a Aemond, Steve Toussaint a Corlys, Fabien Frankel a Criston y Harry Collett a Jacaerys.

Esta tercera temporada de la serie La Casa del Dragón va a dar mucho que hablar este verano y podéis ver un episodio nuevo cada lunes hasta el próximo 3 de agosto. Estaremos muy atentos a todas las noticias sobre una de las series estrella de este 2026.