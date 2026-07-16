Si hay una pareja experta en despistar con sus movimientos, esa es la formada por Gerard Piqué y Clara Chía. Mientras las redes sociales parecían situarlos en un lugar, unas imágenes recientes han demostrado que la realidad era muy distinta. Y, a apenas unas horas de la gran final del Mundial entre España y Argentina, esa aparición ha desatado una nueva ola de especulaciones.

Todo comenzó cuando la pareja fue fotografiada en Los Ángeles. Unas imágenes que contrastaban con la última publicación de Clara Chía en Instagram. Hace apenas dos días, la joven compartió una fotografía tomada en el Cañón del Colorado, un lugar muy especial para ambos.

No era una imagen cualquiera. Desde COOL nos hemos fijado en que la instantánea era prácticamente la misma que Gerard Piqué publicó hace justo un año durante un viaje que hicieron juntos por esa zona de Estados Unidos. Mismo enclave, un encuadre muy similar y el mismo paisaje de fondo. Un detalle que se interpreta como un guiño a aquel viaje, pero que también habría servido para despistar sobre su ubicación real.

Porque mientras esa publicación hacía pensar que seguían recorriendo el oeste de Estados Unidos, las fotografías tomadas en Los Ángeles confirmaban que ya estaban en California. Y es precisamente ahí donde surge la gran incógnita.

¿Dónde están Piqué y Clara Chía?

En las últimas horas ha comenzado a especularse con la posibilidad de que Gerard Piqué y Clara Chía viajen a Nueva York para asistir a la final del Mundial. Un desplazamiento que tendría especial interés por un motivo muy concreto: Shakira será una de las grandes protagonistas del evento al interpretar el himno oficial del campeonato durante el espectáculo del descanso.

La artista colombiana, expareja de Piqué y madre de sus dos hijos, actuará ante millones de espectadores en uno de los momentos más esperados de la final. Si el exfutbolista y Clara Chía finalmente estuvieran entre el público, la coincidencia no pasaría desapercibida.

Gerard Piqué y Clara Chia fueron vistos hoy en Nueva York, y confirma a un medio de prensa que estará presente en la final del mundial este domingo, Diso mio, Shakira por favor canta la Music Sessions 53 junto a @bizarrap 😏🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/m7xdcUHvj4 — 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 (@Juandieego__) July 15, 2026

No sería necesario siquiera un encuentro entre ellos. Bastaría con que las cámaras captaran a Piqué y a Clara Chía en el estadio mientras Shakira actúa para que las imágenes dieran la vuelta al mundo y se convirtieran en uno de los momentos más comentados del evento.

Por ahora no existe ninguna confirmación de que la pareja vaya a desplazarse hasta Nueva York. Sin embargo, el hecho de que ya se encuentren en Los Ángeles hace que esa posibilidad sea perfectamente factible y ha alimentado todo tipo de teorías en las redes sociales.

Mientras tanto, Clara Chía sigue utilizando sus redes con cuentagotas y dejando publicaciones que muchos interpretan como una forma de jugar al despiste. La fotografía del Cañón del Colorado, tomada en el mismo lugar que visitó con Piqué hace un año, ha cobrado un nuevo significado después de conocerse que ambos estaban realmente en Los Ángeles.