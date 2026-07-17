Carmen Lomana, madrina del bautizo que celebró el futuro de dos grandes sagas de la aristocracia española

En la aristocracia española, los bautizos representan el relevo generacional de algunos de los apellidos más ilustres del país. Así ha ocurrido con el bautizo del hijo de Casilda Ghisla Fernández de Córdoba y Guerrero-Burgos y Rodrigo Moreno de Borbón-Dos Sicilias, duques de Cardona, una cita que ha reunido en Madrid a buena parte de la nobleza y que ha servido para poner de manifiesto la continuidad de dos grandes linajes: los Fernández de Córdoba y los Borbón-Dos Sicilias.

La ceremonia se celebró en la basílica de Jesús de Medinaceli, uno de los templos con mayor tradición para la Familia Real española y especialmente vinculado a la Reina Sofía, que acude con frecuencia a rezar ante la imagen del Cristo de Medinaceli. Coincidiendo con el Día de la Virgen del Carmen, el templo se convirtió en punto de encuentro de destacados miembros de la aristocracia y de la alta sociedad madrileña.

Los protagonistas pertenecen a dos familias de enorme relevancia histórica. Casilda Ghisla Fernández de Córdoba es hija de los marqueses de Laserna y forma parte de una de las casas nobiliarias con mayor peso en España. Junto a su marido, Rodrigo Moreno de Borbón-Dos Sicilias, ha formado una familia que representa la unión de dos linajes estrechamente ligados a la historia de la nobleza española.

El matrimonio ya tiene una hija, Casilda, nacida en 2011, llamada a convertirse en la futura marquesa de Laserna. Con la llegada de este nuevo hijo, la familia continúa ampliando una estirpe que combina el legado de los Fernández de Córdoba con el de los Borbón-Dos Sicilias, descendientes de la antigua casa real del Reino de las Dos Sicilias y emparentados con numerosas familias reales europeas.

Carmen Lomana y María Dolores de Cospedal fueron las madrinas

Uno de los grandes atractivos de la jornada fue la presencia de dos madrinas de excepción. Carmen Lomana ejerció como madrina del pequeño y acaparó todas las miradas con un vestido midi de estampado floral en tonos rosa y lila firmado por Needle & Thread. Compartió ese papel con María Dolores de Cospedal, que acudió acompañada por su hijo, fruto de su matrimonio con el empresario Ignacio López del Hierro.

El bautizo reunió además a buena parte de la familia Moreno de Borbón y de los Borbón-Dos Sicilias. Entre los asistentes destacaron los abuelos paternos del pequeño, Íñigo Moreno de Arteaga y Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, duquesa de Salerno. La presencia de esta última fue especialmente significativa al tratarse de una de sus primeras apariciones públicas tras el ictus que sufrió la pasada Navidad, dejando patente su recuperación.

Más allá de la celebración religiosa, el encuentro volvió a poner de manifiesto la estrecha relación que mantienen las grandes familias de la aristocracia española. En torno al pequeño se reunieron generaciones de un legado familiar que sigue escribiéndose con nuevos nombres, pero con los mismos apellidos que han marcado la historia de la nobleza durante siglos.