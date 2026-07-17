Tráiler de ‘The Uprising’: Andrew Garfield se enfrenta al rey Ricardo III en la nueva película de Paul Greengrass

Puede que su versión de Sam Altman (fundador de OpenAI) haya tenido problemas para encontrar una nueva distribución en cines tras el rechazo de Amazon MGM, pero Andrew Garfield va a enfrentarse en la ficción a un enemigo casi tan poderoso como un CEO corporativo: en The Uprising se rebelará contra el rey Ricardo III en la nueva película de Paul Greengrass.

Focus Features lanzó hace escasas horas el primer tráiler de la cinta, la cual será el enésimo trabajo con el que el cineasta británico dramatiza unos hechos reales. Greengrass ya ha tratado temas como la Guerra de las Malvinas en Resurrected (1989), los atentados del 11-S en United 93 (2006) o los secuestros de los piratas somalíes en Capitán Phillips (2013). Ahora, el nominado al Oscar se remontará todavía más al pasado, retratando parte de la vida de un miembro de la Revuelta Campesina de 1381. Fecha en la que los ingleses más pobres se opusieron a la tiranía del rey, creando un ejército popular preparado para impartir justicia y conseguir asegurar su supervivencia.

Tráiler de ‘The Uprising’: Garfield es un arador contra el rey de Inglaterra

Según la breve sinopsis oficial, este drama bélico se sitúa en el siglo XIV, con una población asolada por la peste; un campesino llamado Ploughman se convierte involuntariamente en «una leyenda de la resistencia».

El material promocional comienza aludiendo a que este inesperado héroe no se considera ni mucho menos un hombre extraordinario: «No soy un soldado. No soy un sacerdote. Sólo soy un granjero».

Con el alma de películas como Braveheart (1995) o Gladiator (2000), el tráiler de The Uprising nos muestra una historia que promete ser épica y espectacular. Sus grandes batallas, ambientación y diseño de producción anticipan un presupuesto, al menos, intermedio. Lo cual es una apuesta arriesgada para un sello independiente que en esta ocasión, cuenta con el apoyo de la productora especializada en cine de terror, Blumhouse Productions.

Grengrass escribe él mismo un guion que se apoya en la omnipresente y valorada figura del dos veces nominado al premio de la Academia. Acompañando a Garfield, el elenco está repleto de caras conocidas. Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit), Katherine Waterson (Alien: Covenant), Jamie Bell (Half Man), Cosmo Jarvis (Shôgun), Jonny Lee Miller (Trainspotting), Stephen Dillane (Juego de Tronos), Tom Hollander (Bohemian Rhapsody) y Woody Norman (No tengas miedo) completan el elenco secundario.

Greengrass estrenó su última cinta, Laberinto en llamas, directamente en el catálogo de Apple TV.

La compleja agenda de Garfield

Tras el controvertido descarte de Artificial por parte de Amazon MGM, al final será Neon la que nos permita ver la cinta de Luca Guadagnino en los cines (seguramente se estrene en algún momento de 2027). Este año, en cambio, sí veremos a Garfield en la próxima miniserie de Apple TV que ha dirigido Matt Shakman (Los 4 Fantásticos: Primeros pasos), Wild Things.

¿Cuándo se estrena ‘The Uprising’?

The Uprising llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 11 de septiembre. En España, sin embargo, tendremos que esperar hasta el 30 de octubre para poder verla en la gran pantalla.