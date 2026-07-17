La reflexión de Nelson Mandela sobre la educación que sigue cambiando vidas: «Es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo»
El ex presidente de Sudáfrica convirtió la educación en uno de los pilares de su lucha contra la desigualdad
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Pocas frases han trascendido tanto como esta pronunciada por el ex presidente de Sudáfrica Nelson Mandela. «La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo». Estas palabras fueron pronunciadas por el líder sudafricano en un discurso con motivo del lanzamiento de la campaña Mindset Network, dedicada a impulsar la educación y la formación en África. Más de dos décadas después, la reflexión continúa siendo una referencia internacional sobre el papel transformador del conocimiento, la igualdad de oportunidades y una lucha contra la desigualdad.
Una frase nacida de la experiencia
Nelson Mandela conocía mejor que nadie el valor de la educación. Durante los 27 años que permaneció encarcelado por el régimen del apartheid, nunca dejó de estudiar ni de animar a otros presos a hacerlo. Consideraba que el aprendizaje era una herramienta de libertad, capaz de romper las barreras de la discriminación y ofrecer nuevas oportunidades a quienes habían sido privados de ellas.
Tras convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994, hizo de la educación uno de los ejes principales de su mandato. Su objetivo era reducir las profundas desigualdades heredadas del apartheid mediante un sistema educativo más accesible e inclusivo, convencido de que el progreso de un país dependía, en gran medida, de la formación de sus ciudadanos.
La educación transforma a la sociedad
La idea defendida por Nelson Mandela cuenta hoy con el respaldo de organismos internacionales como la UNESCO y las Naciones Unidas. Ambas instituciones consideran que la educación es un derecho humano fundamental y uno de los principales motores del desarrollo económico, la reducción de la pobreza y la igualdad de oportunidades.
Muchos estudios demuestran que un mayor acceso a la educación mejora la salud, favorece el crecimiento económico, reduce las desigualdades sociales y fortalece la participación democrática. Además, la formación contribuye a desarrollar el pensamiento crítico, una capacidad esencial para afrontar los retos de un mundo cada vez más complejo y cambiante.
Décadas después de pronunciar esta célebre frase, el legado de Nelson Mandela sigue recordando que los grandes cambios no siempre comienzan con revoluciones o conflictos, sino con algo mucho más poderoso, como un libro, un profesor, una escuela y la oportunidad de aprender. Su mensaje continúa siendo una de las mayores defensas del valor de la educación como herramienta para cambiar vidas y construir un mundo mejor.