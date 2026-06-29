La UNESCO lanza el programa ‘Tsunami Ready’ ante el riesgo de tsunami en el Mediterráneo: en qué consiste y qué ciudades de España deben aplicarlo

Ante una posibilidad inminente de tsunami en los próximos años en las costas del Mediterráneo, la UNESCO ha decidido crear una iniciativa internacional gestionada por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental.

Tsunami Ready es el nombre que recibe este programa de la UNESCO que busca construir comunidades costeras resilientes mediante la preparación, concienciación y mitigación del riesgo de maremotos. El objetivo de este programa es lograr que el 100% de las comunidades costeras vulnerables estén listas y formadas para reaccionar ante este fenómeno para el año 2030.

¿Cómo funciona el programa que nos prepara ante tsunamis?

En España, los municipios costeros ya se preparan para hacer frente a los posibles maremotos del futuro. Los municipios de nuestro país que quieran recibir el sello oficial de la UNESCO de su programa Tsunami Ready, deberán cumplir una serie de 12 indicadores clave divididos en tres áreas pincipales:

Educación de la ciudadanía : el municipio en cuestión deberá presentar un diseño y un plan de publicación de mapas de evacuaciones claros para los ciudadanos. Además, deberán señalizar rutas de huida en las calles y realizar actividades educativas escolares o públicas por lo menos tres veces al año, en relación con estos planes de huida y lectura de mapas.

: el municipio en cuestión deberá presentar un diseño y un plan de publicación de mapas de evacuaciones claros para los ciudadanos. Además, deberán señalizar rutas de huida en las calles y realizar actividades educativas escolares o públicas por lo menos tres veces al año, en relación con estos planes de huida y lectura de mapas. Estimación de riesgos : los municipios tendrán que hacer evaluaciones de riesgo en las que cartografíen las zonas más delicadas a inundaciones por maremotos. En este estudio deben tener en cuenta la cantidad de población que está expuesta a este fenómeno y los posibles daños que se pudiesen causar.

: los municipios tendrán que hacer evaluaciones de riesgo en las que cartografíen las zonas más delicadas a inundaciones por maremotos. En este estudio deben tener en cuenta la cantidad de población que está expuesta a este fenómeno y los posibles daños que se pudiesen causar. Reacción ante tsunami: la prevención, la evaluación y la educación son fases importantes en este programa, pero obviamente hay que hacer hincapié en la capacidad de reacción en el momento del maremoto. El programa requiere desarrollar planes locales de emergencia, instalar alertas de temprana actuación para evacuaciones y realizar simulacros de evacuación a niveles reducidos, por lo menos cada dos años.

Municipios españoles que cuentan con el sello

A pesar del aviso de la UNESCO de una probabilidad del 100% de tsunami en el mar Mediterráneo, sólo dos municipios españoles cuentan con el sello oficial de Tsunami Ready.

Chipiona (Cádiz) : municipio pionero en sumarse al programa de Tsunami Ready, tras años de trabajo cumpliendo requisitos de implementación de mapas, señalización y simulacros.

: municipio pionero en sumarse al programa de Tsunami Ready, tras años de trabajo cumpliendo requisitos de implementación de mapas, señalización y simulacros. Cádiz (capital): en junio de 2026, la ciudad de Cádiz se convirtió en la primera capital de provincia en conseguir este sello internacional. El ayuntamiento se ha encargado de crear un Plan Local de Acción específico, instalando sirenas inteligentes de largo alcance y señalizando rutas de evacuación ante el riesgo de maremoto proveniente del Golfo de Cádiz.

Municipios españoles con necesidad de incorporarse al programa

Las zonas con mayor riesgo histórico y geológico en España de que sufran un maremoto abarcan tanto la cuenca mediterránea como la costa atlántica sur.

Las islas Baleares son especialmente vulnerables debido a que cualquier seísmo del norte de Argelia puede provocar una ola que impacte en cualquier isla en menos de 40 minutos.

Las costas de la Comunidad Valenciana son también una zona muy vulnerable. A su gran densidad de población se le suma su exposición a inundaciones súbitas.

Las costas de la zona sur de España también corren riesgo. Andalucía Oriental y Murcia son víctimas del peligro proveniente de la fractura geológica submarina del mar de Alborán. La zona occidental de Andalucía es la zona que más riesgo sufre de sismo y tsunami de toda España. La falla causante del peligro es la del Atlántico que ya provocó un devastador terremoto en Lisboa en 1755.