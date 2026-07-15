Muere Mechita, la mujer que marcó la vida de Roca Rey: «Tu legado seguirá creciendo»

Andrés Roca Rey atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El torero peruano ha comunicado este martes el fallecimiento de su abuela materna, Mercedes Díaz-Dulanto Davis, conocida cariñosamente por toda la familia como Mechita, quien ha muerto a los 94 años dejando un enorme vacío entre los suyos. La noticia llega apenas unas semanas después de que el diestro viajara a Perú, donde pudo reencontrarse con ella en lo que, sin saberlo, acabaría siendo su último abrazo.

A través de sus historias de Instagram, Roca Rey ha querido despedirse públicamente de una de las personas más importantes de su vida con un mensaje cargado de emoción que ha conmovido a sus seguidores. El matador, que siempre ha presumido del fuerte vínculo que mantiene con su familia, ha abierto además su álbum más íntimo para compartir imágenes inéditas junto a su abuela, reflejando la complicidad y el cariño que les unía desde que él era un niño. «Una madre que sacó adelante a sus seis hijos. Una abuela ejemplar, cariñosa y presente, a la cual solo le importaba que estemos felices. Y una bisabuela que aguantó hasta conocer a 22 de sus bisnietos», escribía el torero junto a una fotografía de Mechita. Unas palabras que terminaban con una promesa que resume perfectamente el legado que deja la matriarca de la familia: «Tu legado seguirá creciendo, recordándote y llevando tu esencia siempre».

Las fotografías compartidas muestran mucho más que simples recuerdos familiares. En ellas aparecen abrazos, reuniones familiares, comidas compartidas e incluso imágenes de Mechita acompañando a su nieto en varias plazas de toros. Instantáneas que evidencian que la abuela del diestro no solo siguió de cerca su carrera profesional, sino que fue uno de los grandes pilares emocionales sobre los que construyó su vida.

La despedida también ha estado marcada por las numerosas muestras de cariño recibidas por la familia. El propio Roca Rey ha compartido imágenes del tanatorio repleto de coronas de flores y mensajes de apoyo llegados desde distintos puntos del mundo taurino y de su círculo más cercano. Entre ellos destaca el del periodista peruano Juan Gualberto Rondinelli, quien recordó que el torero tuvo la fortuna de poder abrazar a Mechita durante su reciente visita a Perú. Un encuentro que hoy adquiere un valor incalculable.

Esta no es la primera vez que Andrés Roca Rey hablaba públicamente de la importancia que su abuela tenía en su vida. Hace apenas un año, durante una entrevista con Toñi Moreno en Gente Maravillosa, el torero ya emocionó al recordar el papel fundamental que había desempeñado en su infancia. «Con ella he pasado muchísimos momentos, sobre todo de niño», confesaba entonces. Pero fueron sus reflexiones sobre el paso del tiempo las que hoy cobran un significado especialmente doloroso. «La vida va pasando; cada año que regresas, la gente es mayor, tú eres mayor… y ese abrazo, cuando te despides, es cada año más fuerte», decía con la voz entrecortada. Unas palabras que ahora parecen casi premonitorias tras el fallecimiento de Mechita.

La pérdida llega, además, en un momento especialmente intenso para el diestro tanto en el plano profesional como en el personal. A sus 29 años, Roca Rey continúa consolidado como la gran figura del toreo actual, encadenando triunfos en las principales plazas de España y América. Su temporada está siendo una de las más exigentes de los últimos años, aunque estos días toda la actividad taurina ha quedado inevitablemente eclipsada por el duelo familiar. Por su parte, en el terreno sentimental, el torero también vive una etapa de estabilidad junto a Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera. La relación, que comenzó a principios de 2026, ha ido fortaleciéndose con el paso de los meses hasta el punto de que ambos ya han viajado juntos a Perú para compartir tiempo con la familia del diestro. Hace apenas unos días la pareja confirmaba definitivamente su romance al compartir su primera fotografía juntos: una romántica escapada en plena naturaleza con un apasionado beso y un abrazo cargado de complicidad.