La cita del día de Confucio, filósofo chino: «El hombre superior tiene igualdad y tranquilidad de alma. El hombre vulgar experimenta sin cesar turbación e inquietud»

Las enseñanzas de Confucio continúan influyendo en millones de personas más de dos milenios después de su muerte. Entre sus frases más conocidas destaca una que invita a reflexionar sobre la paz interior y el carácter humano. «El hombre superior tiene igualdad y tranquilidad de alma. El hombre vulgar experimenta sin cesar turbación e inquietud». Lejos de establecer una diferencia social entre las personas, el filósofo chino utilizaba los términos hombre superior y hombre vulgar para distinguir dos formas de afrontar la vida. La primera guiada por la virtud y la otra dominada por las emociones descontroladas y los intereses inmediatos.

¿Qué quería decir Confucio?

La cita procede de las enseñanzas recogidas en Las Analectas, la principal obra que reúne las conversaciones y pensamientos de Confucio, recopiladas por sus discípulos tras su muerte. En este texto, el filósofo utiliza el concepto de junzi, traducido habitualmente como hombre superior o persona noble, para describir a quien cultiva la honestidad, la prudencia, la justicia y la moderación.

Por el contrario, el hombre vulgar, conocido como xiaoren, no hace referencia a alguien de una clase social inferior, sino a quien vive condicionado por la ambición, la envidia, el egoísmo o el miedo. Según Confucio, esta forma de actuar conduce inevitablemente a la inquietud permanente, porque depende de factores externos como el reconocimiento, el dinero o el éxito.

La serenidad, una fortaleza

Para Confucio, la tranquilidad de espíritu no era una cualidad innata, sino el resultado de un largo proceso de aprendizaje. El autocontrol, la reflexión y el comportamiento ético permitían alcanzar un equilibrio emocional capaz de resistir las dificultades de la vida.

Esta idea guarda una sorprendente relación con planteamientos actuales de la psicología. Diversos estudios sobre inteligencia emocional y bienestar psicológico destacan que las personas capaces de gestionar sus emociones, mantener la calma ante la adversidad y actuar conforme a sus valores suelen experimentar mayores niveles de satisfacción y resiliencia.