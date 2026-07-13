La psicología dice que las personas que dan los buenos días por WhatsApp no lo hacen por costumbre, sólo fortalecen sus relaciones y mejoran su bienestar

Numerosas personas comienzan su día enviando un mensaje de «buenos días» a grupos familiares, de amigos, vecinos o contactos laborales. Esto supone un hábito desde hace años, debido a la llegada de las redes sociales. Aunque, principalmente, es una forma de hacer saber a alguien que se acuerdan de ellos. La psicología expone que la comunicación positiva y repetitiva puede fortalecer las relaciones y crear un sentimiento de conexión. Un acto que refleja un comportamiento social, implicación emocional y el deseo de mantener un contacto regular con los demás.

El saludo matutino

La psicología señala que enviar un mensaje de saludo por la mañana puede ser una manera de empezar el día con interacción social. Este tipo de mensajes que se escriben para diversas situaciones puede ayudar a mantener las relaciones a lo largo del tiempo. De hecho, la psicología enfatiza que los humanos están influenciados por numerosos factores, como la cultura, tradiciones familiares, relaciones y hábitos personales. Aun así, los especialistas dictan que saludar a los demás regularmente refleja el interés de una persona por mantener sus relaciones sociales. Además, esto es un factor que convierte este saludo rutinario en familiaridad y bienestar emocional.

La manera de sostener relaciones

Los estudios enseñan que la comunicación regular ayuda a mantener relaciones. Por lo tanto, las conversaciones breves suelen fortalecer los vínculos de manera más efectiva que las propias conversaciones largas que se mantienen periódicamente. Además, las personas suelen recordar a quienes se mantienen en contacto con regularidad y les recuerda que alguien piensa en ellos de forma regular.

Al mismo tiempo, una persona que comienza su día dando los buenos días a alguien valora la conexión. Este tipo de rutinas diarias reduce el esfuerzo para mantenerse conectadas. Además, las personas que lo llevan a cabo reflejan amabilidad, consideración o respeto por las tradiciones familiares. De hecho, la gente se siente más valorada cuando alguien se acerca sin esperar nada a cambio y, sobre todo, a esas horas del día.

¿Por qué lo hacen?

Las razones por las que la gente envía mensajes de «buenos días» se podrían traducir en una mayor conectividad con los miembros de su familia, mantener amistades, comprobar el bienestar de alguien, iniciar conversaciones, difundir pensamientos positivos, continuar con las tradiciones familiares, recordar a los seres queridos que viven lejos, crear un hábito de comunicación regular, fortalecer las relaciones con el tiempo y hacer que alguien se sienta incluido.

Al mismo tiempo, muchas personas acompañan ese mensaje de «buenos días» con citas inspiradoras, oraciones, imágenes de la naturaleza o deseos.

La teoría del intercambio social

La teoría del intercambio social explica este comportamiento. Una teoría que sugiere que las personas mantienen relaciones cuando las interacciones les aportan valor. Aunque no se refieren a un valor material, sino a un valor emocional, de compañía, aprecio o confianza. Otra idea de esta teoría es que las personas mantienen un contacto regular con sus seres queridos porque la comunicación constante les brinda seguridad y fortalece los lazos emocionales.

Los beneficios

Las investigaciones psicológicas demuestran que la comunicación positiva y regular ayuda a mejorar la satisfacción en las relaciones y aumenta la sensación de apoyo social. Además, las conversaciones breves facilitan a las personas sentirse conectadas. Por otro lado, estudios sobre el bienestar emocional cuentan que mantener relaciones sociales contribuye a una mejor salud mental. Por eso, la calidad de la comunicación importa más que la extensión del mensaje.

Los posibles aprendizajes

Este comportamiento contiene varios aprendizajes:

Las pequeñas acciones tienen efectos duraderos.

La comunicación regular ayuda a mantener las relaciones.

Los mensajes sencillos pueden hacer que los demás se sientan recordados.

Las relaciones sanas requieren un esfuerzo constante.

Los hábitos positivos se convierten en parte de la vida diaria de una persona.

Mantenerse conectado no siempre requiere conversaciones largas.

El apoyo emocional comienza con pequeños gestos.

La comunicación fortalece la confianza con el tiempo.

Por lo tanto, los mensajes diarios de «buenos días» recuerdan que las relaciones suelen fortalecerse con constancia, más que con grandes gestos, y que los pequeños actos de amabilidad se convierten en hábitos significativos para numerosas personas.