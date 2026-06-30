La psicología confirma que las personas que agradecen todo de forma excesiva no lo hacen porque sean educados, sino porque tienen la necesidad de complacer

Los expertos en psicología vienen estudiando desde hace años las conductas de las personas que lo agradecen todo de forma excesiva. Lejos de realizar este gesto por educación, hecho que sucede en muchas ocasiones, varios investigadores han dejado por escrito que este acto también se realiza por la necesidad imperiosa de complacer al receptor. Otros estudios relacionan estos hechos con la necesidad de aprobación o hasta la inseguridad o baja autoestima.

Seguro que nos ha pasado a todos: coincidir con una persona que agradece todo de forma excesiva. Este es un hábito adquirido por millones de personas en todo el planeta Tierra y muchas veces se relaciona con personas de más edad. Este gesto siempre se ha considerado como una señal de educación, pero lo poco gusta y lo mucho cansa, y por ello los expertos en psicología vienen estudiando estas actitudes desde hace muchos años. Es más, muchos expertos en la materia lo han relacionado con la necesidad de complacer de estas personas.

La psicóloga Sara Algoe ha sido una de las investigadoras que ha centrado sus estudios en estas personas que pueden estar varios minutos agradeciendo que hayas tenido un acto positivo con él, por pequeño que sea. Esta psicóloga publicó en su día un estudio, que se centra en esta materia, denominado «Encontrar, recordar y vincular: Las funciones de la gratitud en las relaciones cotidianas». Este texto pone el foco en la persona que te comprende, valora y se preocupa por ti.

La psicología de las personas que lo agradecen todo

Como recoge el medio Times of India, esta Sara Algoe hace mención a la denominada «receptividad percibida», que es la sensación de que la otra persona comprende y se preocupa por lo que necesitas. «La gratitud señala normas de relación comunitarias y puede ser un mecanismo evolutivo para impulsar espirales ascendentes de comportamientos mutuamente receptivos entre receptor y benefactor», se puede leer en el abstracto de esta publicación que también extrae la siguiente conclusión: «De esta manera, la gratitud es importante para formar y mantener las relaciones más importantes de nuestras vidas: aquellas con las personas con las que interactuamos a diario».

La investigadora Jo-Ann Tsang también toca este tema en su artículo científico llamado «Los efectos de la intención del ayudante en la gratitud y el endeudamiento». El resumen de esta publicación es que cuanto más benevolentes parecían los motivos del que ayudaba, mayor era la gratitud de las personas con el receptor. En este estudio, esta experta investigó los efectos de la intención del benefactor en las reacciones de gratitud y endeudamiento ante un favor.

La relación entre las personas que agradecen de forma excesiva y la necesidad de complacer también ha sido objeto de otros estudios, como el llevado a cabo por la psicóloga Belén Picado. Esta experta en la materia habla de la «necesidad de aprobación» de estas personas que buscan complacer constantemente para evitar un rechazo.

Este agradecimiento también se entiende como un mecanismo para apaciguar y poder controlar la situación social del entorno. Este acto también se ha relacionado con una respuesta de adaptación para sobrevivir emocionalmente e incluso se relaciona con la inseguridad o baja autoestima. Según varios estudios, las personas que dudan de su propio criterio o no se sienten valoradas pueden utilizar esta táctica para que la relación vaya a mejor.

Lo que está claro es que el noble arte de agradecer todo de forma excesiva, además de una señal de educación, también tiene otras explicaciones que están relacionadas con una manera de poder complacer al receptor ante distintas situaciones de la vida.