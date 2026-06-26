La psicología dice que las personas que ordenan los billetes de menor a mayor no lo hacen porque sean organizados, sino que es un síntoma de necesidad de control

Aunque ya no sea tan habitual llevar dinero en efectivo, son todavía muchas las personas que optan por hacerlo y no dejarse llevar por los medios de pago digital. Por ello, algunas de estas personas no son capaces de guardar un billete en su cartera sin acomodarlo u ordenarlo antes, según su valor. La psicología dicta que detrás de esta pequeña costumbre hay algo más profundo, como lo es la necesidad de orden, control y hasta una búsqueda de alivio emocional momentáneo, descubriendo cuál es la personalidad de esa persona.

¿Por qué lo hacen?

El hecho de ordenar los billetes de menor a mayor en la cartera responde a una serie de estudios sobre hábitos financieros y de conducta humana, ya que quienes acomodan los billetes de esta manera muestran una fuerte inclinación hacia la organización, planificación y previsibilidad. Además, para estas personas, mantener cada cosa en su lugar no es sólo una cuestión de estética, sino una forma de reducir el desorden y ganar sensación de control sobre su entorno. Un acto que puede funcionar como un mecanismo de autorregulación emocional, es decir, genera la percepción de que todo está bajo control, produciendo una sensación de tranquilidad y aliviando los niveles de tensión.

¿Qué supone esto?

Los especialistas advierten que existe una diferencia entre una costumbre saludable y una conducta excesiva. Cuando la necesidad de ese orden se vuelve estricta o compulsiva, podría relacionarse con niveles altos de ansiedad o con rasgos obsesivos. Aunque la mayoría de las personas que ordenan sus billetes sólo lo hacen porque encuentran una manera rápida de sentirse más organizadas.

Otros factores

Numerosos expertos en comportamiento financiero exponen que las personas que ordenan sus billetes prestan más atención a sus gastos, controlan mejor su presupuesto y planifican compras con mayor anticipación. Por eso, organizar físicamente los billetes permite visualizar con rapidez cuánto efectivo se tiene disponible, lo que ayuda a las decisiones más racionales en el momento de gastar, según los expertos. Además, este tipo de hábitos suele estar relacionado con personas que valoran la previsión y quieren evitar imprevistos económicos.