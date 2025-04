El Banco de España lo deja claro: ésta es la cantidad que deberías tener ahorrada para emergencias

Pocas cosas nos pillan tan desprevenidos como el hecho de que de repente, tengamos gastos inesperados. Cuando el coche decide que ha llegado el momento de una revisión, o cuando la caldera dice «basta», lo más habitual es entrar en pánico, a no ser que tengamos algo de dinero ahorrado. Es lo que los expertos lo llaman colchón financiero o fondo de emergencia, y el Banco de España acaba de dejar muy claro cuál debería ser la cantidad mínima que deberíamos tener ahorrada para emergencias. Porque guardar dinero no es sólo una buena costumbre: es una necesidad real cuando surgen imprevistos.

Muchos hogares viven al día sin posibilidad de hacer nada cuando surgen emergencias. De hecho, el 36% de los españoles no consigue ahorrar de forma regular, y una de las principales causas son precisamente los imprevistos. Si cada vez que algo se rompe hay que tirar de tarjeta de crédito o pedir un préstamo, el problema no es sólo lo que se rompe, sino la espiral de deuda que se puede formar después. Por eso, el Banco de España insiste: hay que anticiparse. Y tener un dinero reservado solo para estas situaciones. De este modo, contar con un fondo de emergencia nos puede servir para protegernos ante la incertidumbre, ser más libres y no depender de ayudas externas para salir del apuro.

Toma nota entonces, porque a continuación te desvelamos cuánto recomienda tener el Banco de España, dónde guardar ese dinero, por qué es tan importante y cómo calcularlo según tu situación personal. Porque la tranquilidad no tiene precio… pero sí una cifra.

La cantidad que tienes que tener ahorrada según el Banco de España

Tener un buen fondo de emergencia implica el que, básicamente, tengamos una cantidad de dinero que se reserve exclusivamente para hacer frente a gastos inesperados. No se toca para vacaciones, ni para regalos, ni siquiera para lo que se podría considerar un capricho, como tener un nuevo móvil si el que ya tenemos todavía funciona. Está ahí para salvarte cuando algo se rompe, se retrasa o se complica. Y no hablamos sólo de objetos materiales: un despido, una enfermedad, un cambio brusco en la economía familiar… Todo eso también cuenta como emergencia.

Según el Banco de España, este fondo sirve como red de seguridad económica para evitar recurrir a soluciones más costosas como préstamos rápidos o tarjetas de crédito. Es decir, evita que te endeudes cuando menos margen tienes para hacerlo. En lugar de pagar un interés tras otro, tendrás liquidez inmediata para solucionar lo urgente sin comprometer tu estabilidad futura.

¿Cuánto dinero deberías tener ahorrado, según el Banco de España?

Pero si hablamos de cantidades. ¿Qué es lo recomendable? Según informa el Banco de España no es tan fácil como decir que lo mejor es tener un sueldo o dos ahorrados. De hecho, tienen publicado un PDF en el que dejan claro que para saber la cantidad exacta, debemos tener en cuenta varios factores ya que la situación de alguien soltero por ejemplo, no será la misma que la de una familia con hijos. Del mismo modo, no todos cobramos lo mismo y hemos de pensar también en que hay gente que se encuentra en situación de desempleo.

Lo que señala en concreto es esto: «tener en cuenta cuántas personas están a su cargo, cuáles son sus gastos, etc, y calcule destinar un equivalente a entre tres y seis meses de gastos normales».

Es decir, que si nuestros gastos rondan los 1.000 euros (por ejemplo para pagar suministros, o el alquiler o alimentación, etc…), será bueno tener esa misma cantidad ahorrada pero multiplicada por tres o por seis y que esta sea, el fondo de emergencia que tengamos asignados a imprevistos. Un fondo que no debemos tocar para nada si no es necesario y que debemos aumentar o reponer en el caso de que tengamos que gastarlo.

¿Dónde guardar el fondo de emergencia?

Uno de los errores más comunes es pensar que ese dinero debe estar en casa “por si acaso”. Nada más lejos de lo recomendable. El Banco de España lo dice claramente: es mejor tener ese dinero en una cuenta bancaria que ofrezca liquidez inmediata, es decir, que puedas retirar o usar en cualquier momento sin penalizaciones. Este tipo de cuentas se conocen como cuentas a la vista.

No hace falta buscar rentabilidades altas ni asumir riesgos innecesarios. La prioridad es que el dinero esté disponible cuando se necesite, sin depender de plazos ni condiciones. Por eso, las cuentas remuneradas o depósitos a largo plazo no son la mejor opción para este tipo de ahorro. El fondo de emergencia no está pensado para crecer, sino para protegerte.

Si se guarda en casa, además del riesgo evidente de pérdida o robo, se corre el peligro de usarlo para gastos no tan urgentes. Pero al tenerlo separado del resto del dinero, preferiblemente en una cuenta diferente a la que se usa para el día a día, se reduce la tentación de tocarlo innecesariamente y nos aseguramos que vamos a poder disponer de él cuando sea necesario.