La tabla del dinero exacto que deberías tener en tu cuenta según tu edad

Ahorrar es una de esas metas que todos tenemos en mente, pero que muchas veces se va posponiendo por culpa de la rutina, los gastos del día a día o, directamente, por sueldos que apenas dan para cubrir lo básico. Sin embargo, la tranquilidad de contar con un colchón económico puede marcar una gran diferencia cuando llegan los imprevistos o cuando se quiere dar un paso importante como independizarse o comprar una vivienda. Por eso queremos hablaros de cifras de dinero, y en concreto, cuánto deberías tener ahorrado según tu edad.

Sabemos que no es lo mismo tener 25 años que 50, y que las circunstancias personales y laborales pueden cambiar mucho. Pero incluso en contextos complicados como el actual, con una inflación que aprieta y precios que no paran de subir, especialmente en vivienda, es útil contar con una guía orientativa. Tener una referencia clara de lo que se considera un buen nivel de ahorro para cada etapa de la vida te puede servir para poner metas realistas y planificar con mayor seguridad tu futuro financiero. Y no se trata únicamente de cifras grandes. A veces, empezar por poco y mantener una constancia puede ser más eficaz que el hecho de ahorrar grandes cantidades de una sola vez. Lo importante es tener un plan, saber cuáles pueden ser tus límites y también hacia dónde te diriges. Por eso, a continuación vamos a desglosar cuál debería ser esa cantidad de dinero ideal que podrías tener en tu cuenta bancaria según tu edad, basado en recomendaciones de expertos económicos, pero siempre adaptado a la realidad actual.

¿Por qué es tan importante tener dinero ahorrado hoy en día?

La situación económica actual no lo pone fácil. El coste de la vida se ha disparado en los últimos años y ahorrar se ha convertido casi en un lujo para muchas personas. La vivienda, por ejemplo, supone un gasto desproporcionado para quienes intentan alquilar o comprar, sobre todo en grandes ciudades. Si a esto le sumamos los precios de suministros, transporte, alimentación y ocio, no es extraño que a final de mes apenas quede margen para guardar algo en la cuenta.

Pero precisamente por eso es más importante que nunca tener un ahorro, por pequeño que sea. Contar con una reserva económica es lo que permite respirar tranquilo ante una avería, una mudanza, un cambio de trabajo o cualquier otra circunstancia inesperada. Para los jóvenes, puede suponer la diferencia entre poder independizarse o seguir viviendo con la familia. Para quienes ya tienen una vida más asentada, es clave para mantener la estabilidad o incluso planear el futuro con más libertad.

Además, ahorrar también tiene un componente emocional: aporta seguridad. Saber que tienes un respaldo te da más confianza para tomar decisiones importantes. Por eso, más allá de cuánto ganes, lo relevante es que empieces a reservar una parte, por pequeña que sea, y que vayas ajustando ese ahorro a medida que tus ingresos crezcan.

¿Cuánto deberías ahorrar cada año según tu salario?

Una de las recomendaciones más repetidas por los expertos es que el ahorro ideal debería rondar el 25% del salario bruto anual. Esto significa que si una persona gana, por ejemplo, 20.000 euros al año, lo óptimo sería que consiguiera apartar unos 5.000 euros para su cuenta de ahorros. Evidentemente, no siempre es fácil llegar a esa cifra, pero sirve como punto de partida para marcar objetivos.

Este enfoque permite mantener un equilibrio entre gastos y ahorro: se destina el 75% del sueldo a cubrir el día a día y ese 25% restante se guarda como colchón. Con el paso del tiempo, y si los ingresos van aumentando, ese porcentaje puede mantenerse o incluso incrementarse, lo que permite acumular una cantidad considerable a medio o largo plazo. La clave está en la constancia y en adaptar el esfuerzo de ahorro a cada etapa vital.

Por ejemplo, si una persona de 25 años gana 19.000 euros al año, ahorrar unos 4.750 euros puede parecer una meta lejana, pero si empieza por guardar 100 o 200 euros al mes y evita gastos innecesarios, poco a poco podrá acercarse a ese ideal. Y si sigue con ese hábito a lo largo de los años, su situación financiera a los 40 será mucho más sólida.

La tabla del dinero que deberías tener en tu cuenta según tu edad

Aunque cada caso es distinto, hay una regla general que muchos asesores financieros utilizan como guía: relacionar el ahorro acumulado con el salario anual. Esto permite tener una estimación personalizada y realista. Usando como referencia un sueldo bruto de 20.000 euros anuales, estos serían los niveles ideales de ahorro por edades:

A los 35 años: lo recomendable sería tener al menos el doble del salario anual ahorrado. Es decir, unos 40.000 euros. Esta etapa suele coincidir con un momento de mayor estabilidad laboral, por lo que es buen momento para reforzar el fondo de emergencia o plantearse inversiones más ambiciosas.

A los 40 años: el objetivo sería acumular el equivalente a tres sueldos anuales, es decir, 60.000 euros. A esta edad ya suele haber responsabilidades familiares o compromisos hipotecarios, por lo que tener este colchón da tranquilidad ante cualquier cambio laboral o gasto importante.

A los 45 años: deberías contar con cuatro veces tu salario anual, lo que supondría 80.000 euros. Este ahorro no solo debe cubrir imprevistos, sino empezar a pensar en el futuro a medio plazo, como la educación de los hijos o la preparación de una jubilación tranquila.

A los 50 años: lo ideal es tener cinco sueldos anuales ahorrados, es decir, 100.000 euros. A partir de aquí, cada año extra puede destinarse a consolidar ese fondo o diversificar inversiones, pensando en un retiro cómodo y sin sobresaltos.

Esta tabla, aunque orientativa, no pretende agobiar ni marcar una meta imposible. Más bien, sirve para saber si estás en el camino adecuado o si necesitas ajustar tus hábitos de consumo y ahorro para acercarte a esos niveles poco a poco. No se trata de cumplirla a rajatabla, sino de tomarla como referencia.

¿Qué hacer si estás por debajo del nivel recomendado?

Si al leer esta tabla te has dado cuenta de que tus ahorros están por debajo de lo que sería ideal para tu edad, no te preocupes: estás lejos de ser el único. Lo importante es no quedarse con la culpa o la preocupación, sino tomar medidas prácticas desde ya. Revisa tus ingresos, analiza tus gastos y marca un objetivo de ahorro mensual realista.

Empieza por apartar una pequeña cantidad cada mes y ve incrementándola a medida que tu situación lo permita. Puedes usar herramientas como hojas de cálculo, aplicaciones financieras o incluso sistemas clásicos como el método del sobre o el 50/30/20 (50% para necesidades, 30% para deseos, 20% para ahorro). Lo importante es generar el hábito y mantener la constancia.

Además, no está de más pensar en cómo aumentar tus ingresos. Desde buscar un empleo mejor remunerado, pedir un aumento, emprender un proyecto paralelo o mejorar tus habilidades para acceder a nuevos puestos, todo suma. Cada paso que te acerque a un mejor salario facilitará también que tus ahorros crezcan.