España cambia la norma y ya es oficial: a partir del 18 de mayo pagar en las tiendas será totalmente distinto

Salir de casa sin cartera ya es algo bastante normal para mucha gente. Basta con llevar el móvil encima para pagar un café, hacer la compra o subir al transporte público. En los últimos años los pagos digitales se han disparado en España y ahora llega otro cambio importante que puede modificar todavía más la manera en la que usamos el dinero en el día a día. De hecho, será a partir del 18 de mayo cuando cambiará la manera que tenemos de pagar en las tiendas y todo gracias a Bizum.

Hasta ahora la mayoría de usuarios relacionaban Bizum con ser la app que suamos para enviar dinero a amigos, compartir gastos o hacer compras online, pero la plataforma quiere ir mucho más allá y entrar de lleno en los pagos presenciales. De este modo, el sistema comenzará a implantarse en comercios de toda España de forma progresiva y dentro de nada al ir a pagar en las tiendas físicas nos darán la opción de hacerlo vía Bizum. El cambio no será inmediato para todos los clientes ni para todos los bancos, pero sí marca un antes y un después dentro del sector. Muchos consumidores podrán pagar simplemente acercando el móvil al datáfono, sin sacar la tarjeta bancaria y utilizando únicamente Bizum desde la aplicación del banco o desde una nueva app específica.

A partir del 18 de mayo pagar en las tiendas será totalmente distinto

La novedad principal es que Bizum ya no servirá únicamente para transferencias entre particulares o compras por internet. A partir del 18 de mayo algunos establecimientos empezarán a aceptar pagos directos mediante esta plataforma.

El funcionamiento será parecido al de cualquier pago sin contacto. El usuario acercará el móvil al terminal y confirmará la operación con la huella, reconocimiento facial o el sistema de desbloqueo habitual del dispositivo. Todo se hará mediante tecnología NFC, la misma que ya utilizan muchos teléfonos para pagar actualmente.

Aunque para el cliente el gesto será prácticamente igual, el sistema cambia bastante por dentro. El dinero no pasará por los canales habituales de Visa o Mastercard, sino que se enviará directamente entre cuentas bancarias mediante transferencias instantáneas. El objetivo de bancos y entidades es reducir la dependencia de esos grandes operadores internacionales. Además, Bizum tendrá una especie de monedero digital propio. Algunos bancos lo integrarán directamente dentro de sus aplicaciones habituales y también existirá una versión llamada Bizum Pay para móviles Android y iPhone.

Los primeros bancos que lo pondrán en marcha

La implantación será gradual. No todos los usuarios podrán utilizarlo el primer día porque cada entidad bancaria irá activando la función poco a poco. Entre los primeros bancos que han confirmado este nuevo sistema aparecen CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter. Otras entidades se sumarán más adelante conforme adapten sus aplicaciones y servicios de modo que algunos clientes ya podrán usar Bizum en tiendas desde este mes y otros tendrán que esperar semanas o incluso meses. Todo dependerá de cuándo su banco active la nueva opción dentro de la app.

En cualquier caso, la idea es que el proceso sea sencillo y muy parecido al que ya usan millones de personas con los pagos móviles actuales. De hecho, muchos consumidores apenas notarán diferencias al utilizarlo.

Los comercios no tendrán que hacer grandes cambios

Uno de los motivos por los que este sistema puede extenderse rápido es porque la mayoría de tiendas no necesitarán cambiar los datáfonos. En muchos casos bastará con actualizar el software de los terminales que ya utilizan actualmente. Eso facilita bastante las cosas a pequeños negocios, bares o supermercados, ya que no tendrán que asumir grandes costes para empezar a aceptar este nuevo método de pago.

Además, para los comercios existe otra ventaja importante. El dinero llegará prácticamente al instante a la cuenta bancaria del establecimiento, algo que mejora la liquidez y agiliza los cobros diarios.

El servicio tendrá comisiones, aunque diferentes informaciones apuntan a que podrían ser menores que las de muchas tarjetas tradicionales. Precisamente por eso bancos y negocios ven este movimiento como una forma de competir con sistemas dominados desde hace años por grandes compañías internacionales.

Por qué este cambio puede ser importante

Bizum se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en España. Muchísima gente la usa a diario para enviar pequeñas cantidades de dinero, pagar cenas compartidas o hacer compras online rápidas. Ahora la plataforma quiere dar el salto definitivo al comercio físico. Y aunque el efectivo y las tarjetas seguirán funcionando exactamente igual, lo cierto es que cada vez más consumidores se acostumbran a pagar sólo con el móvil. Para mucha gente puede resultar incluso más cómodo ya que no hará falta llevar tarjetas encima y las operaciones serán rápidas, especialmente en compras pequeñas donde normalmente ni siquiera hay que introducir PIN.

El 18 de mayo no desaparecerán los sistemas actuales, pero sí comenzará una nueva etapa en la forma de pagar en España. Poco a poco, Bizum empezará a aparecer también en bares, tiendas, supermercados y otros negocios como una alternativa más dentro de los pagos digitales cotidianos.